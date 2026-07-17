聽新聞
0:00 / 0:00

台積電二度上修全年展望 董座魏哲家喊AI需求極度強勁

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中／台北報導
台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影
台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影

台積電（2330）昨（16）日於法說會公布上季獲利創新高，「雙率」也飛越財測高標，上半年賺近五個股本，並預期本季美元營收續揚，將再寫新猷，惟「雙率」恐下滑；董座魏哲家強調，AI相關需求持續「極度強勁」，二度調高全年美元營收年增率預估至略高於四成。

台積電昨天公布上季財報亮眼，並二度上修全年美元營收年增率，惟「雙率」面臨下滑引發市場疑慮，周四ADR早盤下跌逾2%，台指期夜盤更一度重挫逾千點。台積電普通股昨漲30元、收2,470元。

台積電法說會重點
台積電法說會重點

台積電預估，在匯率假設1美元兌新台幣32元的前提下，本季營收介於446億美元至458億美元，中間值約452億美元，季增約12%，年增約37%，季增幅度優於法人與市場預估的2.1%至4.9%。

台積電第2季毛利率67.7%、營益率60.3%，「雙率」均飛越財測高標並同步寫新猷，惟本季「雙率」面臨衰退，其中，毛利率估65%至67%，營益率估56%至58%，引發法人關注。

台積電說明，受到2奈米快速量產影響，預估將稀釋毛利率約3至4個百分點，但領先製程需求持續強勁，以及生產力提升、跨製程產能優化等成本改善措施，可望抵銷部分影響。

魏哲家強調，AI需求相當強勁，相關動能可能一路延續至2029、2030年。台積電不僅從直接客戶，也從以雲端服務供應商（CSP）為主的客戶之客戶，持續接收到非常強烈且正面的需求訊號，看好AI長期趨勢持續推升市場對運算能力的需求，支撐先進製程晶片市場。

魏哲家於首季法說會時預估，今年美元營收年增率接近三成，昨天二度將年增率目標拉高至略高於40%。

對於五年期AI營收年複合成長率是否再上修，魏哲家未提出新數字，僅表示表現會「更強、更強、再更強」，並強調目前需求比台積電先前所說的還要強。台積電持續提高投資及資本支出，主要原因也是客戶需求不斷增加。

魏哲家表示，AI正形成一個全新產業，並將影響汽車、人形機器人及各行各業，半導體晶片則是其中最根本的基礎。

台積 台積電 魏哲家

延伸閱讀

整理包／產業景氣風向球…台積電法說會提了什麼？7大重點一次看

台積電法說會／大幅上修全年展望 魏哲家：全美元營收年增略高於40%

台積電法說會倒數計時！市場五大預測一次看 第2季EPS平均估23.89元

台積電法說今登場 毛利率、資本支出與全球擴產成焦點

相關新聞

加碼千億美元…台積電赴美總布局達2650億美元 魏哲家承諾持續在台投資

台積電董事長魏哲家昨天於法說會宣布，加碼投資美國亞利桑那州一千億美元（約新台幣三點二兆元），將新建數座二奈米及更先進製程晶圓廠，同時承諾會繼續在台投資。

新聞分析／台積布局 助台灣更有話語權

台積電董事長魏哲家昨宣布在美國加碼投資一千億美元，台積此時宣布這項消息，具備客戶承諾、解除美方壓力、帶動供應鏈加快赴美投資布局三項重要意義。但就區域布局而言，台積電重心還是在台灣，未來五年在台擴建新廠逾廿五座，台灣半導體產業地位仍持續提升，甚至成為美日韓三國爭取聯盟的對象。

AI需求 魏哲家：強勁至2029年

台積電董事長暨總裁魏哲家昨天表示，從現在到二○二九年、甚至二○三○年，ＡＩ相關需求仍將維持強勁，期間是否出現短暫波動仍不確定，但整體趨勢十分強韌。他說，ＡＩ正形成一個全新產業，並將影響汽車、人形機器人及各行各業，半導體晶片則是其中最根本的基礎。

突破封鎖 華為5G手機 恢復海外上市

闊別六年，大陸通信設備大廠華為宣布恢復其高速通信標準「五Ｇ」手機海外市場。此次新品在海外上市，意味華為自二○一九年受美國制裁後，突破封鎖讓五Ｇ手機重返海外。

先進製程與美時間差至少2年 專家：確保利益須根留台灣

台積電將增加投資美國一千億美元，總投資額達二六五○億美元。台經院產總資料庫總監劉佩真表示，台積電原本就產能不足，既要符合美國在地製造，且要防範競爭對手搶單，加大對美投資符合台積電利益。不過，在台創造的就業及投資規模，可能會受影響。她說，台積電必須根留台灣，在台灣的先進製程與美國時間差至少兩年，才能確保台灣優勢與利益。

「選夥伴不是去7-11買牛奶」！台積三優勢 客戶不會輕易更換

台積電昨天舉行法說會，有外資分析師提問三星與英特爾等競爭對手競相擴產搶客戶，台積電董事長魏哲家妙語如珠，重申技術量產沒有捷徑，「客戶選夥伴不是去7-Eleven買牛奶，今天不滿意明天再換一家這麼簡單」，引發現場笑聲不斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。