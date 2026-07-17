台積電談競爭 客戶不是去超商買牛奶

台積電（2330）昨（16）日的法說會中，有外資分析師提問三星與英特爾等競爭對手競相擴產搶客戶，台積電董事長魏哲家妙語如珠，重申技術量產沒有捷徑，「客戶選夥伴不是去7-Eleven買牛奶，今天不滿意明天再換一家這麼簡單」，引發現場笑聲不斷。

他說，台積電的競爭優勢包含「技術、製造和客戶信任」，先進晶片從設計、驗證到量產要投入數年時間與龐大成本，客戶不會因為一點價格差異就輕易更換代工夥伴。

魏哲家幽默指出，「沒錯。台積電在南韓的一個競爭對手賺了很多錢，很羨慕。在美國的另一個競爭對手得到了美國政府的大力支持。」但他強調，台積電也有政府的支持，只是沒公開宣布。他直言，半導體產業沒有捷徑，必須回歸基本面，當然政府的幫助是受歡迎的，台積電也對此表示感謝。但最重要的是技術、製造和客戶信任，這三點在他三、四十年職涯中從未改變，始終是最重要的。