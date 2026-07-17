台積電談漲價 不能讓客戶無法承受

台積電（2330）昨（16）日的法說會中，法人以記憶體高毛利率為例，直言先進晶圓代工競爭者少，台積電又持續投入龐大資金，未來應有更大空間提高價格以反映自身創造的價值。台積電董事長魏哲家表示，毛利率當然愈高愈好，但台積電與客戶是合作夥伴，客戶必須先成功，不能把價格提高到客戶無法承受。

談到記憶體業者的高獲利，魏哲家也幽默表示，「毛利率高達86%實在相當驚人。」不過，台積電毛利率能達到68%，「我就已經很滿足了」，台積電仍要作值得客戶信賴的公司。

他說，台積電的第一要務就是支持客戶成功，能夠協助客戶業務發展的事情，公司都願意去做。因台積電深受客戶信任，即使他可能很想把價格提高四倍、五倍，也不能突然這麼做，因為客戶無法承受如此大幅度的價格上漲。

魏哲家強調，台積電要賺取自身創造的價值，並確保獲利及毛利率足以支撐長期、永續的產能擴充，這不僅有利於台積電，也有利於客戶，是公司的經營哲學。

市場近期持續傳出台積電漲價消息。外資先前指出，台積電已陸續向客戶通知調高晶圓代工價格，範圍不僅涵蓋3奈米，也可能擴及7奈米及以下先進製程，漲幅約5%至10%。