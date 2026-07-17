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台積電重金擴產 協力廠看俏

經濟日報／ 記者劉芳妙鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）二度上調今年資本支出，並加碼投資美國新廠千億美元，法人看好，台積電重金擴產，將掀起龐大設備與廠務建置採購潮，帆宣、漢唐、亞翔，以及辛耘弘塑等協力廠後市看俏。

法人指出，漢唐、亞翔、帆宣等台積電協力廠上半年營收已持續衝高，如今台積電再加碼投資，相關夥伴後續訂單將同步增加。

其中，帆宣先前透露在手訂單已逾1,000億元，創新高紀錄，產品組合優化有助毛利率提升，預期下半年表現優於上半年。

辛耘上半年合併營收為61.15億元，年增6.7％。去年業績首度突破百億元大關，法人評估今年營收有望持續升溫。辛耘預期今年自製業務將大幅成長，自製設備與再生晶圓業績表現將大增，合計占營收比重將首度超越五成，且展望2027年將是非常好的一年，部分客戶的訂單展望甚至已達2028年。

弘塑上半年合併營收為33.22億元，年增15.7％。弘塑先前提到，去年到今年以來訂單增加的速度超乎想像、又急又快。現階段其產能僅滿足客戶訂單約三分之一、甚至只有四分之一，正在尋求額外的產能。

弘塑評估，下半年表現比上半年好。包括邏輯製程與記憶體相關設備訂單均大幅增加，今年以邏輯製程的訂單增幅較大，明年訂單量又比今年更多。今年已增加二期的產能，接下來還會繼續擴產，預估明、後年客戶需求還是很大且逐年上升。

帆宣 弘塑 辛耘

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