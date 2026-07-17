台積電上季財報寫五個新高 「雙率」同步飛越財測高標

台積電董事長暨總裁魏哲家昨天表示，從現在到二○二九年、甚至二○三○年，ＡＩ相關需求仍將維持強勁，期間是否出現短暫波動仍不確定，但整體趨勢十分強韌。他說，ＡＩ正形成一個全新產業，並將影響汽車、人形機器人及各行各業，半導體晶片則是其中最根本的基礎。

2026-07-17 00:36