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台積電上季財報寫五個新高 「雙率」同步飛越財測高標
台積電（2330）昨（16）日公布第2季財報再創佳績，單季稅後純益7,065.62億元，季增23%，年增逾七成，每股純益27.25元，雙創歷史新高；毛利率67.7%，營益率60.3%，「雙率」同步飛越財測高標，並改寫新猷。
台積電上季財報寫下營收、稅後純益、每股純益、毛利率、營益率等「五個新高」，獲利表現再度好到破表，雙率均超越財測預期更令法人圈驚艷。
以第2季共91天估算，台積電平均每天賺進約77.6億元、每小時獲利3.23億元。在AI與高速運算需求強力推進下，賺錢能力再度刷新紀錄，宛如「超級印鈔機」。
累計上半年稅後純益1.27兆元，年增68.3%；純益率53.2%，年增10.3個百分點；每股純益49.33元，上半年賺近五個股本，獲利、每股純益都是同期新高。
台積電結算，第2季營收1.27兆元，季增12%，年增36%；毛利率67.7%，季增1.5個百分點，年增9.1個百分點；營益率60.3%，季增2.2個百分點，年增10.7個百分點；稅後純益7,065.62億元，季增23.4%，年增77.4%；純益率55.6%，季增5.1個百分點，年增13個百分點，每股純益27.25元。
台積電前一次法說會預估，第2季美元營收約390億美元至402億美元，毛利率65.6%至67.5%，營益率56%至58%；昨天公布第2季美元營收為402億美元，季增12%，年增33.7%，毛利率67.7%、營益率60.3%，三項指標全數超過財測高標。
台積電董事長魏哲家表示，營運表現出色，主要受惠於先進製程技術需求強勁。AI長期趨勢持續推升市場對更多運算能力的需求，支撐先進晶片需求。
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