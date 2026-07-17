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台積電加碼美國千億美元 同步承諾繼續在台投資

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈余弦妙／台北報導
台積電董座魏哲家昨（16）日於法說會宣布，加碼投資美國亞利桑那州1,000億美元。 路透
台積電董座魏哲家昨（16）日於法說會宣布，加碼投資美國亞利桑那州1,000億美元。 路透

台積電（2330）董座魏哲家昨（16）日於法說會宣布，加碼投資美國亞利桑那州1,000億美元，將新建數座2奈米及更先進製程晶圓廠，並承諾會繼續在台投資。

這是台積電2020年5月首次宣布在亞利桑那州建廠後，再次追加當地投資，總計美國新廠投資額將達2,650億美元（約新台幣8.5兆元），改寫新紀錄。

台積電美國新廠投資事件簿
台積電美國新廠投資事件簿

魏哲家說，「基於我們的評估，正在增加資本支出，以提升產能，從而支持客戶未來的成長」。在主要美國客戶及美國聯邦、州和市政府大力合作與支持下，台積電在亞利桑那州追加1,000億美元投資，將建設更多用於2奈米及以下的半導體晶圓廠及先進封裝廠，滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。

法人關注加碼投資千億美元後，可多在美國蓋幾座廠？魏哲家回應，可能四座或更多。台積電並強調，正在台灣興建13座先進製程晶圓廠和先進封裝廠，未來也會持續在台投資。

魏哲家同時宣布，將在台灣、日本、美國各新增一座3奈米廠，並將部分5奈米設備轉換為3奈米；將擴增電源管理IC以及CMOS影像感測器產能。

台積電下世代A14製程藍圖也曝光，魏哲家指出，A14研發進度符合預期且進度超前，無論是智慧手機或高速運算（HPC）／AI應用客戶的興趣與合作參與度都非常高，客戶的設計定案（Tape-out）作業正持續進行，將在2027年風險試產，2028年量產，A13與A12預計將於2029年進入量產。

台積電加碼美國，基於客戶需求高速成長以及美國官方大力支持，同時美國第一、二新廠都已相當成功，一廠已量產良率已和台灣廠區相當。二廠將開始進設備，三廠已經開始建設，整體進展順利。

台積電宣布加碼投資美國千億美元，行政院昨日表示，政府將持續確保三個「優先」，以維持台灣領先地位，包括最大製造產能在台灣、最先進技術留台、與維護最完整的科技產業生態系。

台積 美國 魏哲家

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