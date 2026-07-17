創浦強化台灣半導體合作

創浦（TRUMPF）半導體事業上個財報年度締造10億歐元的業績，創浦半導體製造雷射系統總經理暨執行長VOLKER JACOBSEN沃爾克．雅各布森15日表示，台灣及日韓不僅是創浦重要的市場，更是半導體戰略中不可或缺的創新核心與成長支柱。

他表示，由於EUV設備十分複雜，已非單一公司能獨力完成，仰賴跨國技術夥伴緊密合作，方能確保參與先進的半導體關鍵製造開發，維持創浦在全球供應鏈中的領導地位。

他對亞洲媒體採訪團表示，半導體產業正處於技術轉型中心，AI的發展正驅動全球晶片產業的投資與創新。為支援亞洲這一全球半導體重心，創浦2025年加碼投資在桃園成立亞洲電漿技術中心，全力支援在地重量級客戶。

他指出，半導體事業的年營收規模已突破10億歐元，創浦在半導體技術領域擁有超過2,500名員工，要為未來進入快速成長爆發期的業務做好準備。除EUV雷射外，創浦技術還涵蓋了電漿產生器、先進封裝（如玻璃穿孔技術 TGV）以及晶圓切割等領域，所提供的解決方案參與約80% 的半導體關鍵製造製程。