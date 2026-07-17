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黃仁勳駁斥AI泡沫論

經濟日報／ 編譯劉忠勇季晶晶易起宇／綜合外電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日表示，人工智慧（AI）投資是熱絡需求驅動的長期商業策略，駁斥AI支出熱潮可能演變為泡沫的疑慮。他也銷售Vera與Rubin晶片，並與豐田汽車、富士通、發那科、川崎重工及安川電機等日本企業結盟，打造「實體AI」生態系。黃仁勳在東京表示，「我們離AI泡沫還很遙遠」，「需求強到不可思議」，「我們必須打造基礎設施至少十年」。

談到發展實體AI時他說，「現在是日本的時刻，因為…日本向來非常擅長精密製造和非常大規模的製造」，「日本有非常多很棒的創意，但就是人力不夠。有了自動化、AI和機器人，這個經濟體將能再度繁榮」。

他也宣布，輝達將為豐田的「Woven City」智慧城市計畫，供應下一代車輛使用的半導體，並且提供豐田開發控制機器人的AI系統時，所需的軟體平台技術，深化雙方過去十年來始於自駕車開發的合作關係。

富士通、發那科、川崎重工及安川電機等日本四大工業自動化公司，以及日立、日本電氣、小松製作所及久保田等企業，都將加入輝達主導的Cosmos聯盟，加速採用輝達發展實體AI的平台，應用範圍涵蓋人形機器人、工廠自動化、自駕車、智慧建築及智慧鐵路系統。

此外，輝達也與日本產官合資成立的Noetra一同打造AI工廠，Noetra將購買13,750組Vera中央處理器（CPU）、及2.75萬組Rubin繪圖處理器（GPU），建立容量140 MW（千瓩）的資料中心，預定2028年6月上線。Noetra負責開發日本的機器人基礎AI模型，今年度已獲政府提撥3,873億日圓（24億美元）預算，參與經營的企業包括豐田、Sony及軟銀等。

黃仁勳15日也宴請鎧俠、信越化學、東京威力科創、味之素、住友電工、太陽誘電及日東紡等日本半導體材料、設備及零組件供應商高層，席間一邊享用炭烤豬肉串、一邊談笑風生。

黃仁勳 富士通 NVIDIA

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