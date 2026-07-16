台積電加碼投資美國 財經官員分析「有助鞏固全球競爭優勢」

台積電（2330）宣布擴大對美投資，行政院發言人李慧芝16日表示，政府尊重企業依市場需求布局全球，並已與美方建立「G2G」（政府對政府）溝通機制，確保美方未來若實施半導體232關稅，我國企業可享有美方承諾的優惠待遇。財經官員透露，台積電擴大對美投資，有助其更貼近全球科技創新與應用市場，不僅有助鞏固台積電全球晶圓代工領導地位，也將持續強化台灣半導體產業相較韓國等主要競爭國家的整體競爭優勢。

台積電董事長魏哲家今日在法說會上表示，將加碼投資美國1,000億美元，累計投資美國的金額擴大到2,650億美元。

對於外界關切台積電擴大赴美投資是否引發產業外移疑慮，熟悉台灣產業海外布局的財經官員表示，台積電此次擴大投資主要是因應市場與客戶需求，有助更貼近全球科技創新與終端應用市場。從個人電腦、智慧型手機，到近年的自駕車，以及未來人工智慧、機器人、太空科技等新興應用，美國長期都是全球科技創新的重要發源地，也是主要終端客戶所在地，而台積電約七成營收來自北美客戶，因此赴美擴產是全球布局的重要一環。

官員指出，在美設廠可更即時掌握客戶需求、參與新產品共同開發，並提早取得新興科技應用的長期訂單。以環球晶赴美設廠為例，後續獲美光提供5億美元策略性融資，並簽署10年供應協議，顯示台灣業者透過在地布局，更容易取得策略合作、長期供貨及資金支持等商機。台積電擴大赴美投資，也有助優先承接AI、高效能運算等新世代晶片需求，掌握長期市場商機。

官員表示，先進晶片開發涉及共同設計、製程驗證及量產經驗累積，客戶一旦建立合作關係，不易更換供應商，有助鞏固台積電在美國市場的發展利基。同時，持續承接高階產品訂單，也將加速累積先進製程、先進封裝及量產管理能力，進一步擴大相較三星等競爭對手的領先優勢；此外，也有助吸引國際人才，將全球研發與工程能量納入台灣主導的半導體體系。

官員強調，台灣始終是台積電最重要的研發重鎮、最先進製程首發基地及最大產能所在地，透過「台灣掌握核心技術、美國貼近市場與全球人才布局」的分工，可將海外商機轉化為台灣研發、投資及供應鏈升級動能，形成「海外拓展市場、台灣持續創新」的良性循環，不僅有助鞏固台積電全球晶圓代工領導地位，也將持續強化台灣半導體產業相較韓國等主要競爭國家的整體競爭優勢。