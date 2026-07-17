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華碩拓展商用版圖

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔。記者吳凱中／攝影
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔。記者吳凱中／攝影

品牌大廠華碩（2357）在台擴大商用市場版圖，昨（16）日宣布推出AI數位轉型解決方案媒合平台，匯聚超過百項解決方案，並提供一站式的產業專家諮詢評估與導入服務，鎖定中小企業（SMB）市場。

華碩看好，隨著新方案問世，有望進一步擴大台灣商用PC市占率。若該AI方案推廣順利，未來兩、三年不排除進軍海外市場。

根據經濟部統計資料，2024年全台中小企業家數逾171.5萬家，占全體企業98%以上，是台灣產業發展的重要動能。然而，面對AI、雲端與資安應用快速演進，中小企業普遍面臨專責人力不足、系統導入經驗有限、工具選擇過多且難以評估成效等挑戰；另一方面，具技術實力的在地軟體夥伴（ISV），也需要提升市場能見度、精準對接企業需求。

面對雙方需求，華碩推出「ASUS EXPERTHUB」平台，以一站式顧問服務串聯中小企業與優質軟體夥伴，打造更具效率的商用解決方案媒合機制。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出，目前ASUS EXPERTHUB平台已累積近100個解決方案，並有將近60家獨立軟體開發商進駐，希望到明年能有至少200個解決方案上架。

華碩目前在台灣商用PC市占率約達四成，為業界龍頭，累計超過68萬家中小企業客戶。廖逸翔看好，隨著平台上線，有望進一步拉抬華碩在台市占率。

針對今年台灣商用PC市場表現，廖逸翔表示，上半年有接近雙位數成長，但因PC漲價導致中小企業採購縮手，SMB呈現個位數百分比衰退。目前SMB約占華碩商用市場業績比重達三成左右。

廖逸翔分析，企業對數位轉型與AI應用需求依然強勁，當企業開始導入軟體方案後，也往往會同步帶動硬體需求，形成軟硬互相帶動的成長模式。

華碩 中小企業 經濟部

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