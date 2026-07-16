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微星、資策會攜手合作共推AI PC與Edge AI應用 加速企業智慧化升級

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
微星科技、資策會展開策略合作，共同推動AI技術創新與產業應用發展。左為微星產品長彭仁坊，右為資策會副執行長林玉凡。圖／資策會提供
微星科技、資策會展開策略合作，共同推動AI技術創新與產業應用發展。左為微星產品長彭仁坊，右為資策會副執行長林玉凡。圖／資策會提供

微星科技今（16）日宣布與資策會展開策略合作，共同推動人工智慧（AI）技術創新與產業應用發展。雙方將整合微星於AI PC、邊緣AI運算設備及產品整合方面的技術能量，結合資策會在產業需求分析、軟體解決方案與場域導入上的推動經驗，共同打造軟硬整合應用示範，加速企業地端AI應用驗證與實際部署。

此次合作將聚焦三大方向。首先，雙方將共同推動Edge AI產業合作平台，建立企業快速導入地端AI應用的示範模式，促進跨產業應用創新。其次，將以微星AI PC與邊緣AI運算設備為基礎，規劃企業端應用驗證情境，協助企業在兼顧資料安全、即時回應及既有流程銜接的前提下，逐步導入地端AI應用。第三，雙方將透過「軟硬共構」模式，結合資策會EdgeMind AI KM解決方案與垂直領域共通需求設計，提升AI工具與企業實際作業情境的整合程度。

隨著生成式AI與大型語言模型快速發展，企業對AI應用的需求已由雲端服務逐步延伸至地端部署。如何在既有資訊環境中導入AI，同時兼顧內部資料留存、資訊安全、即時應用與作業流程整合，已成為企業推動數位轉型及智慧化升級的重要課題。

依雙方合作規劃，MSI將提供AI PC與邊緣AI運算設備，作為企業導入地端AI應用的核心硬體基礎；資策會則將協助企業盤點AI導入需求，釐清應用情境、資料條件及作業流程，並透過EdgeMind AI KM解決方案，串接企業既有知識管理、文件查詢、AI Agent應用及智慧化作業支援流程，協助企業降低AI應用由概念驗證邁向實際部署的導入門檻，加速AI技術於企業場域落地。

本次展示以微星小型AI運算設備搭配資策會EdgeMind AI KM解決方案為核心，呈現地端AI在企業知識管理、知識查詢、AI Agent應用及即時推論等場景中的應用潛力。透過軟硬體整合及應用情境驗證，協助企業更具體掌握地端 AI 的導入方式，並作為未來拓展至不同產業領域的示範基礎。

資策會副執行長林玉凡指出，生成式AI正加速企業轉型，而下一階段的關鍵，在於如何讓AI真正走進企業現場，成為提升生產力的新引擎。資策會期待透過此次與微星的合作，整合Edge AI軟硬體技術、應用服務與產業場域資源，共同建立企業導入地端AI的示範模式，讓AI不只是技術展示，更成為企業可以快速導入、持續擴散的應用能力。資策會也期待串聯更多產業夥伴，共同打造完善的Edge AI應用生態系，加速台灣企業智慧化轉型，提升產業在全球AI時代的競爭優勢。

展望未來，MSI將持續與資策會整合技術、產品及應用場域資源，推動AI PC與Edge AI解決方案於智慧製造、智慧交通、智慧零售、智慧物流、法律、醫療及教育等垂直領域的驗證與導入。雙方亦將結合資策會推動Edge AI應用產業聯盟的資源，串聯硬體、軟體、系統整合及產業夥伴，共同建立可複製、可擴散的軟硬整合示範模式，加速地端AI應用落地，協助更多企業邁向智慧化轉型。

Edge 微星 資策會 AI

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