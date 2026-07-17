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達明衝機器人！牽緊輝達 入列Jetson Thor新模組合作夥伴

經濟日報／ 記者鐘惠玲吳凱中／台北報導
達明董事長何世池。聯合報系資料照
達明董事長何世池。聯合報系資料照

輝達機器人再出招，昨（16）日宣布推出由旗下Blackwell平台驅動的T3000與T2000等兩款最新Jetson Thor電腦，支援機器人與邊緣AI應用大規模商用部署，並列出多家國際夥伴，台廠中，達明 （4585）是這次夥伴名單中唯一入列的台廠，攜手輝達大咬商機。

輝達表示，Jetson Thor系列模組產品是AI機器人電腦，為實體AI與人形機器人所設計，之前推出旗艦級Jetson T5000規格，可提供高達2,070 FP4 TFLOPS的AI運算能力，另外還有T4000規格，AI運算能力為1,200 FP4 TFLOPS。

輝達這次新推出因應主流市場需求的T3000與T2000模組，擴大布局機器人應用市場，以迎接通用型機器人與自主機器正逐漸走向商用化的浪潮。

輝達表示，Jetson與IGX T3000模組提供865 FP4 TFLOPS的AI運算能力，其體積與功耗約為T5000的一半。雖然體積更精巧，T3000在多模態工作負載的推論效能仍與T5000相近。

輝達認為，在記憶體價格高漲之際，移轉至T3000有助於降低成本。至於Jetson T2000則將Thor架構帶入更廣泛的邊緣 AI 系統，具備400 FP4 TFLOPS 運算效能。

輝達指出，隨著新款Jetson模組問世，該公司現今已提供可擴展的邊緣AI平台，其效能橫跨70 TOPS 至 2,000 TFLOPS，讓開發者幾乎可因應任何邊緣AI工作負載。

輝達並列出全球重量級合作夥伴，包括1X、Agile Robots、Amazon Robotics、波士頓動力、發那科（FANUC）、日立等國際大廠，台灣則有達明入列，備受關注。

達明積極擴大機器人版圖，日前宣布旗下AI協作機器人成功導入母公司廣達集團位於德國的車用電腦及車用電子產品製造工廠。達明的機器人先前已有導入廣達工廠案例，包含消費性電子產品製造及伺服器產線。

展望後市，達明董事長何世池先前表示，全球經濟仍將面臨多項挑戰，將以審慎態度快速應變，確保營運穩健。達明總經理陳尚昊則指出，對全年營運成長仍具信心。

機器人 輝達 達明

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