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數發部舉辦資訊主管資安研習會議 公私協力共築國家數位防護罩

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部資通安全署16日辦理「115年資訊（安）主管資安研習交流會議」，資安署表示，此次擴大邀請總統府、國家安全會議及立法院、司法院、考試院、監察院與特定非公務機關的資（訊）安主管共同參與，會議聚焦資安防禦主動賦能、後量子資訊時代的機會與挑戰等資安議題，公私協力強化國家資安聯防機制。

數位發展部長林宜敬於致詞時表示，面對快速演變的國際情勢與數位威脅，賴總統已在去年公布《國家資通安全戰略》，明確指示以「強化全社會資安防禦韌性」、「豐富資安產業生態系」及「構築新興科技防禦技術」三大目標，全面提升臺灣的數位韌性。數發部並積極推動《資通安全管理法》修法，透過法制與治理機制的精進，建立更完善的資安架構，讓資安成為政府與社會最信賴的共同基礎。

林宜敬指出，臺灣是民主自由世界的「頂級誘捕系統」（Honey Pot），因為特殊的地緣政治，臺灣每天面對超過260萬次的資安攻擊。這雖然是嚴峻的挑戰，但也讓我們累積了無可取代的攻防實戰經驗。這些龐大的攻擊資料是最珍貴的教材，它讓我們能更早掌握最新威脅、更快驗證防護技術，讓臺灣不再只是威脅的承受者，已進一步成為全球民主國家合作中，不可或缺的「資安專家」。面對AI快速發展、新型態APP潛在風險，以及後量子密碼等新興挑戰，沒有任何一個機關可以單獨面對所有威脅。數發部將持續深化跨機關、跨領域及公私部門的合作，建立更即時的情資分享，公私協力共同守護臺灣資通安全。

本次會議的議程除了由資安署說明目前「資安推動重點工作」，並由趨勢科技臺灣暨香港區總經理洪偉淦，從實務面角度分享資安新典範，引導主管從被動防禦走向主動賦能。此外，為防範未來量子電腦破解傳統加密技術，此次會議也邀請金管會資訊管理處處長林裕泰以金融業為例，探討後量子資訊時代的機會與挑戰，協助各政府機關提前準備防禦工程。此次會議特別安排114年公務機關資通安全業務績效評核表現優異的財政部財政資訊中心與彰化縣政府進行經驗分享，並透過「座談與意見交流」雙向溝通激盪資安防護新思維。

資安署表示，本次會議匯聚跨部會與公私部門力量，深化資安聯防機制。臺灣憑藉獨特的實戰經驗與國際合作優勢，積極引進主動賦能與後量子防禦思維，並透過完善法令與精進防護指引，全面升級科技防禦實力，期盼各界公私協力、與時俱進，攜手共築最堅實的國家級數位防護罩。

數發部 資安 數位發展部

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