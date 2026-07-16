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李長榮先進材料進駐中科虎尾園區 今動土建廠2027高階產能6萬噸

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
李長榮先進材料公司進駐中科虎尾園區，今天由董事長趙繁明（右四）等人主持建廠動土儀式。圖／李長榮先進材料公司提供
李長榮先進材料公司進駐中科虎尾園區，今天由董事長趙繁明（右四）等人主持建廠動土儀式。圖／李長榮先進材料公司提供

全球半導體化學品關鍵供應商的李長榮先進材料公司，今年從李長榮化學正式分割獨立，並進駐中科虎尾園區，今天舉行擴線動土典禮，不僅將致力於「攜手全球半導體與電子材料夥伴，共同驅動對未來的想像」的行動宣言，也見證李長榮極大化台灣半導體供應鏈韌性，協助指標客戶在追求先進製程技術突破的同時，也實踐淨零碳排的永續承諾。

今天動土典禮邀請半導體關鍵客戶、中科管理局副局長王俊傑與雲林縣消防局等共同見證，李長榮先進材料董事長趙繁明指出，今年五月割獨立以來，李長榮先進材料展現全新組織架構的高效決策力與敏捷動能，中科廠區的擴建更是獨立運作後首發的核心里程碑。

他表示，在全球供應鏈重組的關鍵時刻，該公司不僅將作為客戶最穩定的高階產能後盾，更承諾將以最高標準的綠色製造，無縫接軌國際大廠的減碳目標，攜手關鍵客戶，共築兼具韌性與淨零碳排的半導體生態圈願景邁進。

同時，為了因應AI與高效能運算帶來的半導體技術革新，中科廠在電子級異丙醇的擴線預計將於2027年第三季正式供貨，屆時產能將大幅提升為6萬噸，構築市場最強大的供應後盾。

在技術與市場對接上，將為高階製程與先進封裝研發專屬配方，滿足客戶在邏輯與記憶體晶片製程及先進封裝，所需的研磨與蝕刻、臨時鍵合清洗等各種客製化需求，提供具備優異清洗效能、低 VOCs 有效降低空汙等最具競爭力的技術，透過在地生產、在地供應協助客戶解決問題縮短交期。

王俊傑也指出，台灣擁有全球最具競爭力的半導體產業聚落，先進製程持續突破，高度仰賴背後強大的高階材料供應鏈。李長榮先進材料在中科持續深耕，為晶圓製造與先進封裝提供電子級異丙醇及先進配方等關鍵材料，大幅強化台灣本土供應鏈的韌性與自主性。

該公司指出，李長榮先進材料為展現下一階段治理結構的重要戰略，除中科廠擴線動工，美國建廠專案也已展開，將構築林園、雲林及美國三引擎生產基地藍圖，迎向全球化，同時導入代理式AI與數位孿生，打造永續智慧工廠新典範。

李長榮先進材料公司進駐中科虎尾園區，今天舉行擴線建廠動土儀式。圖／李長榮先進材料公司提供
李長榮先進材料公司進駐中科虎尾園區，今天舉行擴線建廠動土儀式。圖／李長榮先進材料公司提供

半導體 中科 長榮

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