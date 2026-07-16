RTX SPARK需求強 第3季底將上市

今年新發布的RTX SPARK還未正式上市便已引發瘋搶，微星（2377）表示，RTX SPARK預計將在今年第3季底至第4季初上市，目前已經被預訂一空，正在與輝達討論能否追加額度。目前中國大陸與美國需求皆十分暢旺，大陸電商巨頭京東更是持續要求追加訂單。

微星表示，RTX SPARKER 與去年發布的DGX SPARKER 定位有些許差異，主打「一台抵三台」，能夠同時支撐Gaming、Creating、AI Agent 三種功能需求，並具備超強算力，消費級電腦需要全力運轉20分鐘才能整理完的會議紀錄，RTX SPARKER 只需3分鐘即可完成輸出。

微星指出，預計首發高配版價格約落在3,000 美金上下，不過在輝達的協助下，品牌廠能拿到部分較具價格競爭力的記憶體，因此部分高配版價格可能落在 2,500 至 3,000 美元。