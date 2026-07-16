微星：輝達 RTX Spark 高階筆電首批貨已接近銷售一空

搭載輝達（NVIDIA）RTX Spark晶片的NB預定將於今年第3季底、第4季初上市，微星（2377）產品長彭仁坊16日指出，在中國大陸、台灣及美國客戶積極下單下，目前微星搭載高階版N1X晶片的筆電第一批貨已接近銷售一空，微星正積極跟輝達追單。

彭仁坊分析，大陸、美國因為對AI接受度高，因此也是對RTX Spark筆電需求最高的兩大市場，比如大陸電商大廠京東就有來跟我們追貨，而台灣市場反響也不錯，

彭仁坊認為，搭載標準版N1晶片的NB雖然價格較親民，但因為對AI使用者來說，高階版的N1X晶片更有效益，因此看好搭載N1X晶片的筆電銷量。

輝達發表的RTX Spark晶片，分為高階版的N1X 晶片以及標準版的N1晶片。

RTX Spark將包含筆電、桌電，並且在今年秋季與華碩（2357）、戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想、微軟、微星、宏碁（2353）與技嘉（2376）等品牌推出相關產品，將提供14～16吋等多個尺寸選擇。