宏正攜手紙風車劇團打造汐止藝術盛事 盼為地方帶來溫暖力量

全球資訊（IT）暨專業影音（Professional AV）設備連接管理方案領導廠商­宏正（6277）自動科技以實際行動回饋在地鄰里與實踐社會永續．特別傾力贊助「紙風車 368 鄉鎮市區兒童藝術工程—永續航行」，將國家級規格的舞台進駐汐止，為汐止鄉親打造國家級沉浸式藝術饗宴。活動將於 7月18日 (六) 19:00 於新北市立秀峰高級中學體育館開演，落實宏正回饋在地的初心，也進一步深化其在ESG社會責任與在地關懷的長期實踐。

宏正是汐止在地深耕多年的標竿企業，宏正長年深耕社區，不僅在科技領域持續創新，更始終將「在地關懷」與「實踐 ESG 永續」視為核心使命。

宏正自 2015 年開始，每年資助國內推動兒童藝術工程最負盛名的「紙風車劇團」，累計資助金額已達數百萬元，對國內藝術事業實踐並促進文化發展貢獻卓著。宏正深信企業的成長必須與土地共好，為了回饋最熟悉的汐止鄉親、激發下一代的創意火花，今年特別引進紙風車劇團最經典的招牌劇碼——《台灣幻想曲》，融合台灣在地故事與充滿創意的舞台視覺，期盼為汐止的所有家庭點亮一個充滿歡笑、土地認同與感動的魔幻夜晚。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示，宏正持續以不同的贊助形式投身社會關懷，以建立企業永續經營標竿。自 2015 年起，宏正與其『財團法人錦堂教育基金會』開始持續性的資助紙風車劇團推動原創性的民間藝術。過去幾年宏正也定期與紙風車劇團合辦反毒劇《拯救浮士德》，免費邀請汐止區應屆畢業同學一同觀看，不但寓教於樂推廣反毒，也能讓同學們感受到藝術的創意與美好。我們非常榮幸能發揮自身的企業力量，攜手紙風車劇團推動這場國家級的藝術饗宴，期盼為汐止的孩子們與鄰里打造更具啟發性、更豐富的文化體驗，成為下一代土地認同與溫暖力量的核心驅動力。

宏正發揮在地企業的關懷精神，攜手紙風車劇團推動兒童藝術教育，將永續發展與在地關懷深度扎根。「紙風車 368 鄉鎮市區兒童藝術工程—永續航行」，將國家級規格的舞台進駐汐止，將於 7月18日 (六) 19:00 於新北市立秀峰高級中學體育館開演，本次活動採取「免費入場、自由入座」方式，宏正邀請汐止的好鄰居、親朋好友們一起共襄盛舉，共同見證藝術為地方帶來的溫暖力量，並為校園與社區的永續實踐樹立全新典範。