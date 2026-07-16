進度到哪裡？外界好奇輝達台灣總部 蔣萬安證實建執照昨掛件申請

輝達台灣總部落腳北士科2月舉行簽約，議員今天關心目前開發進度。台北市長蔣萬安也證實，輝達建照、執照申請案昨天已掛件，但都市設計審議申請案目前還在與市府對接討論，尚未收到申請，後續若送進來也會請專案小組加速審議。

張斯綱今天關心輝達總部興建進度、圖資、計畫有無送到市政府。蔣萬安表示，昨天輝達已經掛件。建管處長虞積學，輝達已掛了建照、執照申請案進來，接下來會掛都市設計審議，不過目前還被掛。

張斯綱說，不管目前進度如何，不要讓民眾覺得簽約後沒有推進。蔣萬安說，都市設計審議目前還沒收到，但市府專案小組有持續對接討論，只要送進來會加速審查。都發局長簡瑟芳表示，輝達台灣建築師事務所有密切與市府討論，正積極準備文件中。