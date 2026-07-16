快訊

台積電法說會後 ADR盤前為何閃崩4%？分析師揭一規律

TPBL／沒有意外！賀丹獲海神青睞成選秀狀元 賀博與一家人現場見證

獨／陽明交大教授殺連襟 死者致命傷集中頸部疑大量失血致死

聽新聞
0:00 / 0:00

進度到哪裡？外界好奇輝達台灣總部 蔣萬安證實建執照昨掛件申請

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告。記者楊正海／攝影

輝達台灣總部落腳北士科2月舉行簽約，議員今天關心目前開發進度。台北市長蔣萬安也證實，輝達建照、執照申請案昨天已掛件，但都市設計審議申請案目前還在與市府對接討論，尚未收到申請，後續若送進來也會請專案小組加速審議。

張斯綱今天關心輝達總部興建進度、圖資、計畫有無送到市政府。蔣萬安表示，昨天輝達已經掛件。建管處長虞積學，輝達已掛了建照、執照申請案進來，接下來會掛都市設計審議，不過目前還被掛。

張斯綱說，不管目前進度如何，不要讓民眾覺得簽約後沒有推進。蔣萬安說，都市設計審議目前還沒收到，但市府專案小組有持續對接討論，只要送進來會加速審查。都發局長簡瑟芳表示，輝達台灣建築師事務所有密切與市府討論，正積極準備文件中。

輝達 蔣萬安 北士科 張斯綱

延伸閱讀

不贊成蔣萬安2028選總統 他點這個原因「你是嫡長子」

沈伯洋拋運動政見 蔣萬安：各界好意見都會參考

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

喊話總統 蔣萬安籲召開食安國安會議

相關新聞

進度到哪裡？外界好奇輝達台灣總部 蔣萬安證實建執照昨掛件申請

輝達台灣總部落腳北士科2月舉行簽約，議員今天關心目前開發進度。台北市長蔣萬安也證實，輝達建照、執照申請案昨天已掛件，但都市設計審議申請案目前還在與市府對接討論，尚未收到申請，後續若送進來也會請專案小組加速審議。

微星：輝達 RTX Spark 高階筆電首批貨已接近銷售一空

搭載輝達（NVIDIA）RTX Spark晶片的NB預定將於今年第3季底、第4季初上市，微星（2377）產品長彭仁坊16日指出，在中國大陸、台灣及美國客戶積極下單下，目前微星搭載高階版N1X晶片的筆電第一批貨已接近銷售一空，微星正積極跟輝達追單。

微星科技與資策會展開策略合作 共推AI PC與Edge AI應用

為加速 AI PC 與 Edge AI 技術於企業端及垂直產業落地，全球電競暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）科技16日宣布與財團法人資訊工業策進會（資策會）展開策略合作，共同推動 AI 技術創新與產業應用發展。雙方將整合微星於 AI PC、邊緣 AI 運算設備及產品整合方面的技術能量，結合資策會在產業需求分析、軟體解決方案與場域導入上的推動經驗，共同打造軟硬整合應用示範，加速企業地端 AI 應用驗證與實際部署。

華碩拓商用版圖 搶攻中小企業數位轉型商機

華碩（2357）16日在台灣市場宣布進一步拓展商用服務版圖，推出 「ASUS EXPERTHUB 解決方案任意門」，以「企業AI數位轉型的陪跑夥伴」為定位，從商用硬體優勢進一步延伸至解決方案整合服務。平台匯聚超過百項解決方案，並提供一站式的產業專家諮詢評估與導入服務，協助中小企業（SMB）聚焦企業轉型挑戰，找到適合自身發展的解決方案，讓轉型過程更安心、方便，創造生態圈共好的多贏局面。

AI 催生機器人新商機黃志芳：機器人時代正式來臨

外貿協會董事長黃志芳表示，全球正快速邁向「機器人時代」，AI結合機器人與自動化技術，不僅可完成過去人力難以勝任的工作，更將催生全新產業與商業模式，人機協作將成為未來製造業及服務業的重要發展趨勢，也為台日合作開啟龐大商機。

TRUMPF：先進封裝將是未來半導體成長最快的領域

AI推升先進封裝需求快速升溫，全球EUV雷射設備大廠TRUMPF（創浦）也全面加速布局。公司首度透露，目前全球已有約20至30項先進封裝專案同步開發，涵蓋電漿（Plasma）、雷射（Laser）、玻璃基板（Glass Substrate）、Interposer及新材料等技術，並將先進封裝定位為目前公司創新最活躍、也是未來成長最快的技術領域之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。