搶攻AI商機 微星與資策會展開策略合作

為加速 AI PC 與 Edge AI 技術於企業端及垂直產業落地，微星（2377）16日宣布與資策會展開策略合作，共同推動 AI 技術創新與產業應用發展。雙方將整合微星於 AI PC、邊緣 AI 運算設備及產品整合方面的技術能量，結合資策會在產業需求分析、軟體解決方案與場域導入上的推動經驗，共同打造軟硬整合應用示範，加速企業地端 AI 應用驗證與實際部署。

此次合作將聚焦三大方向。首先，雙方將共同推動 Edge AI 產業合作平台，建立企業快速導入地端 AI 應用的示範模式，促進跨產業應用創新。其次，將以微星 AI PC 與邊緣 AI 運算設備為基礎，規劃企業端應用驗證情境，協助企業在兼顧資料安全、即時回應及既有流程銜接的前提下，逐步導入地端 AI 應用。第三，雙方將透過「軟硬共構」模式，結合資策會 EdgeMind AI KM 解決方案與垂直領域共通需求設計，提升 AI 工具與企業實際作業情境的整合程度。

隨著生成式 AI 與大型語言模型快速發展，企業對 AI 應用的需求已由雲端服務逐步延伸至地端部署。如何在既有資訊環境中導入 AI，同時兼顧內部資料留存、資訊安全、即時應用與作業流程整合，已成為企業推動數位轉型及智慧化升級的重要課題。

依雙方合作規劃，MSI 將提供 AI PC 與邊緣 AI 運算設備，作為企業導入地端 AI 應用的核心硬體基礎；資策會則將協助企業盤點 AI 導入需求，釐清應用情境、資料條件及作業流程，並透過 EdgeMind AI KM 解決方案，串接企業既有知識管理、文件查詢、AI Agent 應用及智慧化作業支援流程，協助企業降低 AI 應用由概念驗證邁向實際部署的導入門檻，加速 AI 技術於企業場域落地。

本次展示以微星小型 AI 運算設備搭配資策會 EdgeMind AI KM 解決方案為核心，呈現地端 AI 在企業知識管理、知識查詢、AI Agent 應用及即時推論等場景中的應用潛力。透過軟硬體整合及應用情境驗證，協助企業更具體掌握地端 AI 的導入方式，並作為未來拓展至不同產業領域的示範基礎。

資策會副執行長林玉凡在致詞時表示：「生成式 AI 正加速企業轉型，而下一階段的關鍵，在於如何讓 AI 真正走進企業現場，成為提升生產力的新引擎。資策會期待透過此次與微星的合作，整合 Edge AI 軟硬體技術、應用服務與產業場域資源，共同建立企業導入地端 AI 的示範模式，讓 AI 不只是技術展示，更成為企業可以快速導入、持續擴散的應用能力。我們也期待串聯更多產業夥伴，共同打造完善的 Edge AI 應用生態系，加速臺灣企業智慧化轉型，提升產業在全球 AI 時代的競爭優勢。」

展望未來，MSI 將持續與資策會整合技術、產品及應用場域資源，推動 AI PC 與 Edge AI 解決方案於智慧製造、智慧交通、智慧零售、智慧物流、法律、醫療及教育等垂直領域的驗證與導入。雙方亦將結合資策會推動 Edge AI 應用產業聯盟的資源，串聯硬體、軟體、系統整合及產業夥伴，共同建立可複製、可擴散的軟硬整合示範模式，加速地端 AI 應用落地，協助更多企業邁向智慧化轉型。