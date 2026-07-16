「AI導入生產現場」 正崴在美首座AI工廠正式啟用
正崴（2392）宣布，旗下德州廠（Foxlink Texas Inc., FTI）美國時間7月14日在德州沃思堡（Fort Worth）AllianceTexas正式啟用，是正崴在美國設立的首座AI示範工廠。這也是正崴從傳統電子專業製造服務（EMS）供應商，走向AI工廠營運模式的關鍵一步，讓「AI導入生產現場」從概念正式落地到產線。
德州廠的先進技術基礎，來自正崴集團整合算力與機器人技術的AI工廠架構，包含集團旗下友崴（UBILINK）在台灣以NVIDIA H100架構建置的大規模GPU高效能運算平台，提供穩定快速的運算基礎；星科國際（SYNCROBOTIC）則同步開發AI與機器人系統，將算力延伸至工業現場。這套架構強調可複製性，在單一據點驗證成功後，可望隨時間延伸到正崴全球製造版圖中的其他廠區。
正崴正分階段在德州廠落地其AI工廠架構，範圍涵蓋表面黏著技術（SMT）與最終組裝、測試及包裝（FATP）產線，透過AI驅動的自動化提升生產彈性、降低換線成本。作為正崴全球製造網絡最新據點，德州廠的設立直接回應北美客戶對在地化、韌性供應鏈的需求，也呼應正崴全球營運同步展開的轉型腳步。
正崴集團總經理郭守富表示：「正崴四十年的電子製造經驗，以及在全球工業據點的布局，是這次轉型真正的資本。我們正把這些經驗轉化為實際的AI能力。這不只是產線升級，而是製造業運作方式的重新定義。正崴已經不再是傳統電子製造商，除了推動自家工廠的AI化，我們也希望協助全球製造業者，用同樣的方式建立自己的AI能力。」
全球製造業正加速將AI導入生產現場，而不再將其視為營運之外的獨立專案。供應鏈中斷、人力成本上升，加上客戶對在地化生產的需求，是這波轉型背後的主要驅動力。正崴透過德州新廠，把數十年的製造經驗，帶進產業轉型的下一階段。
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