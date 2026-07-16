應戰Edge AI與高階工業應用浪潮 宇瞻首推LPCAMM2記憶體

針對當前蓬勃發展的Edge AI與AI PC應用熱潮，記憶體模組廠宇瞻（8271）16日宣布推出最新LPDDR5 CAMM2記憶體解決方案，此款產品主力鎖定邊緣AI設備、輕薄型筆電、AI PC等，提供具備訊號完整性、低功耗、高空間效率等三大優勢的關鍵架構，全面搶攻新世代市場。

宇瞻執行長張家騉指出，儘管DRAM標準化程度高，但近年CAMM2（Compression Attached Memory Module）新技術規格的崛起，徹底顛覆了傳統記憶體插槽的架構。

CAMM2 採用水平貼合主機板、搭配螺絲固定的創新設計，能顯著提升系統在面對高震動、極端環境等嚴苛工業應用中的穩定度與可靠度。

此外，CAMM2 的模組化架構為系統設備帶來了「可現場維修、可彈性升級」的絕對優勢，不僅大幅降低客戶的維護與世代升級成本，更能減少因硬體損毀報廢而產生的電子廢棄物，完美迎合企業對綠色永續的追求。

因應AI PC與Edge AI市場發展趨勢，宇瞻積極布局LPDDR5 CAMM2產品，看好其主打超低功耗、最高8533 MT/s高速傳輸及大容量等優勢，相較於傳統SODIMM，可節省高達六成的系統安裝空間，滿足新世代高效能運算平台對高速傳輸、精簡設計與長效續航的需求。

另外，此產品採用全無鉛電阻，率先符合無鉛化標準，讓客戶無須依賴RoHS豁免條款，即可提早因應全球綠色供應鏈與環保法規趨勢，進一步展現產品差異化競爭優勢。

宇瞻亦將技術觸角延伸至更高效能的垂直領域，同步推展研發全新 LPDDR5 SOCAMM2規格。其採用獨特狹長型外觀設計，能完美適應AI伺服器與邊緣運算節點的高密度布局需求；同時模組具備優異的電能轉換效率，能穩定訊號並有效消除雜訊，提供極端環境下所需的卓越穩定度。

張家騉透露，目前LPDDR5 CAMM2 系列產品已獲多家指標性客戶積極洽詢，進入正式送樣準備階段。因應Edge AI基礎建設需求持續推升市場供貨趨緊，他認為宇瞻憑藉長期與供應鏈夥伴建立的緊密合作關係，具備穩定供貨優勢。

此外，透過持續深化新世代產品布局與規格升級，以進一步提升市場競爭力與滲透率。隨著整體產業展望持續正向，宇瞻亦將順應此波升級浪潮，全面挹注後續營運表現。