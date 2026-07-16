資策會串聯企業需求 微星提供解決方案

隨著生成式 AI 與大型語言模型快速發展，企業對 AI 應用的需求已由雲端服務逐步延伸至地端部署。如何在既有資訊環境中導入 AI，同時兼顧內部資料留存、資訊安全、即時應用與作業流程整合，已成為企業推動數位轉型及智慧化升級的重要課題。

依雙方合作規劃，MSI 將提供 AI PC 與邊緣 AI 運算設備，作為企業導入地端 AI 應用的核心硬體基礎；資策會則將協助企業盤點 AI 導入需求，釐清應用情境、資料條件及作業流程，並透過 EdgeMind AI KM 解決方案，串接企業既有知識管理、文件查詢、AI Agent 應用及智慧化作業支援流程，協助企業降低 AI 應用由概念驗證邁向實際部署的導入門檻，加速 AI 技術於企業場域落地。

本次展示以微星小型 AI 運算設備搭配資策會 EdgeMind AI KM 解決方案為核心，呈現地端 AI 在企業知識管理、知識查詢、AI Agent 應用及即時推論等場景中的應用潛力。透過軟硬體整合及應用情境驗證，協助企業更具體掌握地端 AI 的導入方式，並作為未來拓展至不同產業領域的示範基礎。

資策會副執行長林玉凡在致詞時表示：「生成式 AI 正加速企業轉型，而下一階段的關鍵，在於如何讓 AI 真正走進企業現場，成為提升生產力的新引擎。資策會期待透過此次與微星的合作，整合 Edge AI 軟硬體技術、應用服務與產業場域資源，共同建立企業導入地端 AI 的示範模式，讓 AI 不只是技術展示，更成為企業可以快速導入、持續擴散的應用能力。我們也期待串聯更多產業夥伴，共同打造完善的 Edge AI 應用生態系，加速臺灣企業智慧化轉型，提升產業在全球 AI 時代的競爭優勢。」