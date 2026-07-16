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微星科技與資策會展開策略合作 共推AI PC與Edge AI應用

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
微星筆電產品企劃副總彭仁坊、資策會副執行長林玉凡簽署合作協議。記者秦鈺翔／攝影
微星筆電產品企劃副總彭仁坊、資策會副執行長林玉凡簽署合作協議。記者秦鈺翔／攝影

為加速AI PC與Edge AI技術於企業端及垂直產業落地，全球電競暨高效能運算領導品牌MSI微星（2377）科技16日宣布與財團法人資訊工業策進會（資策會）展開策略合作，共同推動AI技術創新與產業應用發展。雙方將整合微星於AI PC、邊緣AI運算設備及產品整合方面的技術能量，結合資策會在產業需求分析、軟體解決方案與場域導入上的推動經驗，共同打造軟硬整合應用示範，加速企業地端 AI 應用驗證與實際部署。

此次合作將聚焦三大方向。首先，雙方將共同推動Edge AI產業合作平台，建立企業快速導入地端AI應用的示範模式，促進跨產業應用創新。其次，將以微星 AI PC 與邊緣 AI 運算設備為基礎，規劃企業端應用驗證情境，協助企業在兼顧資料安全、即時回應及既有流程銜接的前提下，逐步導入地端 AI 應用。第三，雙方將透過「軟硬共構」模式，結合資策會 EdgeMind AI KM 解決方案與垂直領域共通需求設計，提升 AI 工具與企業實際作業情境的整合程度。

展望未來，MSI 將持續與資策會整合技術、產品及應用場域資源，推動 AI PC 與 Edge AI 解決方案於智慧製造、智慧交通、智慧零售、智慧物流、法律、醫療及教育等垂直領域的驗證與導入。雙方亦將結合資策會推動 Edge AI 應用產業聯盟的資源，串聯硬體、軟體、系統整合及產業夥伴，共同建立可複製、可擴散的軟硬整合示範模式，加速地端 AI 應用落地，協助更多企業邁向智慧化轉型。

資策會 微星 AI

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