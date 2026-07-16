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TEL擴大與輝達合作 強化代理型AI與維護機器人技術

聯合報／ 特派記者簡永祥／德國迪琴根16日電
TEL宣布擴大與NVIDIA合作， 強化代理型AI與維護機器人技術。圖／TEL提供
TEL宣布擴大與NVIDIA合作， 強化代理型AI與維護機器人技術。圖／TEL提供

日本半導體設計大廠東TEL今日宣布持續深化與NVIDIA的合作，推動代理型AI及維護機器人解決方案的開發。

雙方合作計畫，TEL將於數位轉型(DX)解決方案概念「Epsira」中，導入NVIDIA Agent Toolkit（包括 NVIDIA NeMo、NVIDIA NIM、NemoClaw Blueprint），以及開放式機器人開發平台 NVIDIA Isaac。

TEL表示，透過NVIDIA Isaac 平台，可將設計導入並與整合於 NVIDIA Omniverse 程式庫（用於模擬）的數位孿生整合。由於半導體設備維護常需因應各種不同的工具配置，採用數位孿生技術能縮短機器人訓練時間、並提升準確度。在代理型AI方面，NVIDIA NeMo 可加速AI代理的訓練、微調與評估；NVIDIA NemoClaw 則有助於簡化部署流程，並提升AI代理運作的安全性。

TEL企業發展部門副總裁兼總經理松島圭一表示：「我們非常高興能與 AI 時代的全球領導者 NVIDIA 進一步深化合作，此次合作將進一步擴展 TEL 『Epsira』 的應用範圍，透過機器人維護與 AI 故障排除分析，協助客戶提升製造能力，並進一步提高生產效率。」

NVIDIA Senior Director of Robotics and Edge AI Ecosystem Amit Goel表示：「半導體製造正邁入自動化的新時代，隨著晶圓廠的生產環境日益複雜，機器人的導入將有助於提升設備稼動率、精準度及韌性。TEL透過運用 NVIDIA 的代理型AI與物理AI模型及框架，進一步推動機器人維護、AI故障排除及晶圓廠營運智慧化，持續提升整體製造效能。」

輝達 NVIDIA TEL 日本

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