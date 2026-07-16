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李長榮先進材料中科擴線動土 2027年供貨、中科高階產能提升至6萬噸

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
李長榮先進材料中科廠擴線工程正式動土。（左側左起）李長榮先進材料蕭毓玲技術長、李長榮先進材料劉文龍董事、中部科學園區管理局王俊傑副局長、李長榮集團楊賽芬副總裁。（右側右起）翰發工程葉文政總經理、李長榮先進材料方建智副總經理、雲林縣消防局第二大隊陳世明副大隊長、李長榮先進材料趙繁明董事長。圖／李長榮先進材料提供
李長榮先進材料中科廠擴線工程正式動土。（左側左起）李長榮先進材料蕭毓玲技術長、李長榮先進材料劉文龍董事、中部科學園區管理局王俊傑副局長、李長榮集團楊賽芬副總裁。（右側右起）翰發工程葉文政總經理、李長榮先進材料方建智副總經理、雲林縣消防局第二大隊陳世明副大隊長、李長榮先進材料趙繁明董事長。圖／李長榮先進材料提供

李長榮先進材料（LCY Advanced Materials Corp）今日於中科廠區舉行擴線動土典禮，電子級異丙醇擴線預計將於2027年第3季供貨，屆時產能預估放大為6萬噸。此外，2026年美國廠建廠專案已展開，加上台灣林園、雲林，三大生產基地同步推進，期能打造全球化且高韌性的在地供應網絡。透過在地生產、在地供應，幫助客戶立即解決問題並縮短交期，做客戶最安心的戰略夥伴。

李長榮先進材料表示，因應AI與高效能運算帶來的半導體技術革新，中科廠在電子級異丙醇的擴線預計將於2027年第3季正式供貨，屆時中科廠產能將大幅提升為6萬噸。

中科廠除了提供電子級異丙醇，同時也是先進封裝與高階製程配方產品的重鎮，滿足客戶在邏輯與記憶體晶片製程以及先進封裝，所需的研磨與蝕刻、臨時鍵合清洗等各種客製化需求，提供具備優異清洗效能、低 VOCs 以有效降低空氣汙染、具備高度選擇性的解決方案，期許為市場帶來最具競爭力的技術。

此外，全球化腳步亦持續推進，2026年美國廠建廠專案已展開，李長榮先進材料表示，公司正構築台灣林園、雲林，以及美國三引擎生產基地藍圖。

公司表示，透過全面整合高雄林園廠深厚的營運底蘊與技術實力，李長榮持續穩坐台灣唯一垂直整合、一條龍生產高純度電子級異丙醇的基地；也透過雙循環回收，成為台灣第一家化學品回收並再利用於半導體先進製程的材料公司。

李長榮先進材料為半導體化學品供應商，今年從李長榮化學正式分割獨立。董事長趙繁明於典禮中強調，自今年五月分割獨立以來，李長榮先進材料具體充分展現全新組織架構的高效決策力與敏捷動能。中科廠區的擴建，是公司獨立運作後首發的核心里程碑。在全球供應鏈重組的關鍵時刻。公司將貫徹「在地生產、在地供應」的戰略，精準對接先進製程的強勁需求。不僅要作為客戶最穩定的高階產能後盾，更承諾以最高標準的綠色製造，無縫接軌國際大廠的減碳目標。未來，李長榮將持續攜手關鍵客戶，共築兼具韌性與淨零碳排的半導體生態圈，朝向半導體製造端至端永續材料提供者的願景邁進。

中科管理局副局長王俊傑也對此表示，台灣擁有全球最具競爭力的半導體產業聚落，而先進製程的持續突破，高度仰賴背後強大的高階材料供應鏈。李長榮先進材料在中科的持續深耕，為晶圓製造與先進封裝提供了電子級異丙醇以及先進配方等關鍵材料，大幅強化台灣本土供應鏈的韌性與自主性。中科管理局將持續建構優質的投資環境，與李長榮攜手，鞏固台灣在全球科技產業的領先地位。

中科廠擴線亦為李長榮智慧製造的新起點。李長榮先進材料不僅推動代理式AI（Agentic AI）營運轉型，中科廠更導入數位孿生（Digital Twin）技術，建構3D高擬真模型進行趨勢預測與情境模擬。透過讓風險於虛擬世界先行發生，達成提前預警與決策優化。未來廠區安全、品質與能耗管理將由系統24小時守護，取代傳統依賴人工經驗的模式。藉由科技實質參與營運，李長榮將大幅提升生產韌性，打造永續智慧工廠新典範。

該公司亦指出，為打造端至端永續材料供應，中科廠區從設計至實質營運，皆全面對標國際最高ESG規範，具體落實各項環保與資源循環效益。

為了助攻客戶永續達標，李長榮先進材料公開承諾，期許中科廠區能夠做到2030年減碳42%，並積極響應2030年能夠做到 RE85與2035年做到 RE100的綠能指標。李長榮先進材料將透過高標準的綠色製造，無縫接軌半導體龍頭對綠色供應鏈的嚴格要求，攜手產業鏈邁向淨零未來。

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