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華碩拓商用版圖 搶攻中小企業數位轉型商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔。記者吳凱中／攝影
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔。記者吳凱中／攝影

華碩（2357）16日在台灣市場宣布進一步拓展商用服務版圖，推出 「ASUS EXPERTHUB 解決方案任意門」，以「企業AI數位轉型的陪跑夥伴」為定位，從商用硬體優勢進一步延伸至解決方案整合服務。平台匯聚超過百項解決方案，並提供一站式的產業專家諮詢評估與導入服務，協助中小企業（SMB）聚焦企業轉型挑戰，找到適合自身發展的解決方案，讓轉型過程更安心、方便，創造生態圈共好的多贏局面。

根據經濟部統計資料顯示，2024 年全台中小企業家數逾171.5萬家，占全體企業 98% 以上，是台灣產業發展的重要動能。然而，面對AI、雲端與資安應用快速演進，中小企業普遍面臨專責人力不足、系統導入經驗有限、工具選擇過多且難以評估成效等挑戰；另一方面，具技術實力的在地軟體夥伴（ISV），也需要提升市場能見度、精準對接企業需求。面對雙方需求，華碩打造「ASUS EXPERTHUB」以一站式顧問服務串聯中小企業（SMB）與優質軟體夥伴（ISV），打造更具效率的商用解決方案媒合機制。

華碩在台灣商用PC市占率近四成。華碩聯合科技董事長林福能表示，華碩深耕台灣市場超過30年，持續洞察企業真實需求。面對快速變動的數位環境，華碩不僅提供產品，更希望發揮長年深耕商用市場的經驗與信任基礎，成為企業與專業夥伴之間的橋梁。透過 ASUS EXPERTHUB，我們將串聯更多軟硬體與服務能量，深化企業與合作夥伴的協作關係，打造更具韌性與成長動能的商用解決方案共好生態圈。

ASUS EXPERTHUB從企業日常營運痛點切入，將「先診斷、再開方」的模式應用於不同組織情境，深入布局製造、服務與零售等領域，協助企業將零散的資料轉化為可即時掌握、分析與管理的工作流，逐步建立可落地的數位轉型基礎。

展望未來，ASUS EXPERTHUB將持續擴充 ISV 軟體夥伴與解決方案類型，強化需求診斷及方案媒合的精準度，協助更多企業依產業情境找到適合的數位轉型路徑。華碩也將以台灣累積的成功經驗為基礎，逐步深化解決方案生態圈，攜手更多優質 ISV 夥伴拓展海外市場，期望ASUS EXPERTHUB成為企業數位轉型路上的長期陪跑夥伴，推進台灣產業升級。

華碩 經濟部 中小企業

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