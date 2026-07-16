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AI 催生機器人新商機黃志芳：機器人時代正式來臨

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／日本東京16日電
外貿協會董事長黃志芳表示，全球正快速邁向「機器人時代」。記者黃淑惠／攝影
外貿協會董事長黃志芳表示，全球正快速邁向「機器人時代」。記者黃淑惠／攝影

外貿協會董事長黃志芳表示，全球正快速邁向「機器人時代」，AI結合機器人與自動化技術，不僅可完成過去人力難以勝任的工作，更將催生全新產業與商業模式，人機協作將成為未來製造業及服務業的重要發展趨勢，也為台日合作開啟龐大商機。

AI快速發展帶動全球機器人產業邁入爆發成長期，少子化、缺工及智慧製造需求同步推升企業加速導入自動化設備。

黃志芳指出，今年6月台北的COMPUTEX已全面聚焦AI與機器人應用，臺北市貿展覽館的展場匯聚國內外機器人及AI業者，日本更有14家企業來台參展，顯示台日雙方已建立良好的合作基礎。

他認為，台灣擁有半導體、AI晶片等供應鏈優勢，日本則在精密機械、自動化設備及工業機器人領域居於全球領先地位，雙方供應鏈互補性高，未來可攜手布局智慧製造、智慧物流及服務型機器人等新興市場。

此次2026年東京台灣形象展，包括達明、所羅門等台灣業者均展出AI視覺辨識、人機協作及智慧製造等最新解決方案，積極爭取日本企業合作機會，也反映台灣機器人產業正由單一設備供應，逐步朝系統整合及AI應用發展。

黃志芳表示，日本在高階機器人及工廠自動化發展經驗成熟，值得台灣借鏡。

他分享，東京一家知名機器人咖啡館，必須從一位把自己關在房間裡的小男孩說起，這家店內服務皆由機器人完成，但每一台機器人背後均由各種不方便出門的人士遠端操控，不僅提供送餐服務，也能與顧客互動聊天，透過科技突破身體上各種限制，創造新的就業模式，也展現機器人未來不只是取代人力，而是擴大人力價值的重要工具。

外貿協會此次也參訪山葉發動機（Yamaha Motor）位於濱松的機器人展示中心。山葉工業機器人（FA）事業已發展超過45年，最初為解決集團工廠高溫、高重複性及缺工問題而投入自動化設備研發，如今產品涵蓋工業機器人、智慧搬運、自動化輸送及SMT設備，廣泛應用於半導體、電子、汽車及精密製造產業，已成為全球重要工業自動化設備供應商。

山葉FA營業部海外營業課長中室聰昭表示，全球少子化已成為不可逆趨勢，自動化設備可有效降低人力需求、提升生產效率及製程穩定性，企業導入意願持續提高。目前山葉工業機器人約三成業務來自半導體相關應用，台灣市場占整體營收比重仍不到一成，但隨著AI伺服器、先進封裝及半導體投資持續擴大，看好台灣未來將成為重要成長市場。

貿協進一步指出，AI運算能力提升、感測器、機器視覺及邊緣運算技術日益成熟，正推動機器人由傳統工業應用擴展至物流、醫療、餐飲、零售及照護等多元場域，人機協作將成為下一波產業升級主軸。

台灣若能結合半導體、AI及資通訊供應鏈優勢，並深化與日本機器人及精密機械產業合作，不僅有助打造「非紅供應鏈」，更可望搶占全球智慧製造及AI機器人市場新商機。

外貿協會董事長黃志芳（右）代表致贈感謝山葉FA營業部海外營業課長中室聰昭（左）。記者黃淑惠／攝影
外貿協會董事長黃志芳（右）代表致贈感謝山葉FA營業部海外營業課長中室聰昭（左）。記者黃淑惠／攝影

外貿協會參訪山葉發動機（Yamaha Motor）位於濱松的機器人展示中心。記者黃淑惠／攝影
外貿協會參訪山葉發動機（Yamaha Motor）位於濱松的機器人展示中心。記者黃淑惠／攝影

山葉發動機（Yamaha Motor）濱松的機器人展示中心，展示適用於半導體機台的新設備。記者黃淑惠／攝影
山葉發動機（Yamaha Motor）濱松的機器人展示中心，展示適用於半導體機台的新設備。記者黃淑惠／攝影

機器人 黃志芳 COMPUTEX

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