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日經亞洲：台灣發展本土生成式AI 對抗中國內容影響

中央社／ 台北16日綜合外電報導

日經亞洲」（Nikkei Asia）指出，台灣正加速發展本土生成式人工智慧（AI）模型，希望對抗其他AI模型訓練時大量採用中國內容所帶來的影響，維護台灣的語言與文化。

目前，ChatGPT等全球主流AI模型訓練所使用的大量中文資料，主要來自網路上的中國簡體中文內容；相較之下，台灣日常使用的繁體中文資料相對較少。

因此，當全球AI模型以中文回答歷史或社會等問題時，其回應有時會受到中國政治觀點及經過審查資料等影響。

即使是一般文字生成或搜尋，AI產生的結果也經常使用中國常見、但台灣較少使用的詞彙。若這種情況持續下去，下一代對台灣語言與文化的理解，可能逐漸被中國標準所取代。

為因應這項挑戰，台灣正推動「可信任人工智慧對話引擎」（Trustworthy AI Dialogue Engine，簡稱TAIDE），這是一套由「國家科學及技術委員會」主導開發的大型語言模型。

中央研究院資訊科學研究所副研究員黃瀚萱表示：「如果沒有自己的AI，就等於把整個社會的『大腦』交給外部力量。」

他說：「TAIDE將成為一道AI防波堤，保護我們的語言、歷史與社會自主性，避免受到無形侵蝕。」

TAIDE優先採用台灣本地資料，包括政府行政文件及原住民語言等，而非直接從網路大量蒐集中國文本後再進行篩選。

這是以谷歌（Google）高效能開源模型Gemma等為基礎建構而成。

一名國科會官員表示：「我們的策略是站在巨人的肩膀上，也就是利用海外技術打造需要龐大投資的基礎模型，再結合台灣自己的資料，發展出具有在地特色的AI。」

TAIDE第一代模型已於2024年推出，今年8月至9月預計導入輝達（Nvidia）最新AI晶片，大幅提升模型效能。

目前，TAIDE的實際應用持續擴展，可部署於政府機關、醫院及企業的本地伺服器，現已用於協助生成公文等官方文件。

輝達執行長黃仁勳表示，各國都應透過AI建立屬於本身的資料與智慧能力，打造反映本國語言、文化及歷史的AI模型至關重要。

日經亞洲 ChatGPT 中文

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