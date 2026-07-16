矽科宏晟挺進北美半導體供應鏈 美國子公司亞利桑那新廠盛大開幕

亞洲深具實力的化學品供應系統（CDS）專業廠商-矽科宏晟（6725）今日正式宣佈，其位於美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix, Arizona）的美國子公司（Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp.）斥資800萬美元的廠房設施已全面落成並正式啟用。這是矽科宏晟配合核心客戶全球產能佈局的重要里程碑，更展現其作為半導體廠務核心供應鏈成員，將亞洲深具實力技術與「Readiness」即時服務量能延伸至深耕北美的決心。

為了滿足北美半導體市場對於高階廠務系統的急迫需求，矽科宏晟美國子公司除具備完善的倉儲機能，後續進一步建構無塵室打造在地組裝滿足供應需求，更已組建一支擁有先進製程豐富經驗的在地化精英團隊。

矽科宏晟表示，隨著客戶在亞利桑那州積極推進多期晶圓廠建置與先進製程量產，美國新廠的啟用讓團隊能夠跨越時區與地理限制，以最具彈性的「Readiness」就緒狀態，為北美客戶提供零時差的工程施工、裝機、調試與技術支援，用最高標準的在地化服務，成為北美半導體供應鏈最值得信賴的夥伴

矽科宏晟自2014年成立以來，完美融合了日本關東化學工程株式會社（Kanto Chemical Engineering Co.,Ltd）超過40年的化學品設備開發底蘊，以及台灣宏晟科技20年的自研的電控平台。這套被譽為「晶圓廠心血管」的CDS系統，透過智慧化電控與精密管路，確保高純度藥液在輸送、混合與稀釋過程中達到極致純淨與零誤差，是保護先進晶圓廠穩定運轉的關鍵安全網。

隨著美國新廠的全面啟動，矽科宏晟也同步將這項亞洲累積深厚根基技術全面外溢至北美市場。目前公司已全面切入2奈米以下先進製程，並成功支援CoWoS等先進封裝領域，將全力助攻客戶在北美打造晶片產線，滿足AI時代對高階產能的嚴苛要求。

矽科宏晟在亞太地區已累積裝設超過3,000套系統，服務版圖橫跨台灣、中國、日本及新加坡。在美國子公司落地生根之際，公司也將持續輸出半導體廠務解決方案。隨美國鳳凰城新廠的正式啟用，是公司全球化戰略的關鍵一步。未來，矽科宏晟將緊跟核心客戶的全球擴產腳步，建立美國子公司工程實力與卓越的在地服務，與半導體巨頭並肩同行，共同打造北美半導體供應鏈的安全與效率新標竿。