強茂開發綠能供應鏈產品 擴AI電動車及儲能應用

功率半導體製造廠強茂（2481）積極布局節能減碳，規劃中長期達成碳中和目標，持續評估增設太陽能設施及購置綠電，並積極開發綠能供應鏈產品，推動人工智慧（AI）、電動車、儲能系統等應用。

強茂在2025年永續報告書中指出，集團近年透過擴大綠色研發投入與導入自動化能源管理系統，在能源價格波動下降低單位生產能耗，轉化為長期成本競爭優勢，更開發應用於太陽能、風電及電動車快充樁的高效能快恢復二極體（FRD），轉化為切入高成長綠能市場契機。

在綠能市場產品研發應用，強茂表示，延續功率半導體投資及策略布局，透過多元產品線提供更完整電源方案，電動車應用解決方案穩定供貨，擴大布局充電樁、儲能系統及電源管理產品。

強茂指出，短期提升儲能系統和電動車應用營收占比，中長期透過自主開發技術，開發新一代功率元件，並研發高效能晶片產品，因應電動車和儲能設備等需求。

在人工智慧AI綠能產品應用，強茂表示，積極拓展AI伺服器電源、高效散熱及工業機器人驅動方案，解決高階運算能耗與散熱挑戰。

強茂先前指出，將針對備援電池模組（BBU）、風扇氣冷、液冷散熱系統等提供關鍵功率元件，與客戶合作開發新一代能源管理系統，聚焦金氧半場效電晶體（MOSFET）、HotSwap、BBU、散熱系統、電源保護等關鍵應用布局，下半年陸續有AI應用新品導入設計開花結果。

在碳中和目標，強茂表示，已研擬出集團減碳路徑，以2025年作為盤查基準年，並向國際科學基礎減量目標倡議（SBTi）提名參與，規劃2027年提交科學減碳計畫書，透過階段性減量目標，規劃穩步邁向2040年碳中和。