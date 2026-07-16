輝達推出新款Jetson Thor電腦 助力主流機器人與邊緣AI發展

由於通用型機器人與自主機器正逐漸走向商用化，帶動對精巧、節能，且能在邊緣執行基礎模型的AI超級電腦需求，輝達今日宣布推出T3000與T2000這兩款Jetson Thor電腦，全新模組以Thor架構為基礎，可支援機器人與邊緣AI應用的大規模商用部署。

輝達表示，Jetson AGX Thor正驅動著新一代人形機器人與機器人系統，並逐漸獲得各產業採用，包括 1X、Agile Robots、Amazon Robotics、波士頓動力、FANUC、Hitachi 與達明機器人在內等企業，皆正在此平台上進行開發。支撐這些能力的硬體包括Jetson與IGX T3000模組，這些模組在精巧的外型中提供865 FP4 TFLOPS的AI運算能力，其體積與功耗約為 T5000的一半。Jetson T3000結合Blackwell GPU、8 核心Neoverse Arm CPU、32GB LPDDR5X記憶體。IGX T3000則在提供相同效能的同時，整合功能安全機制，可順暢執行Halos for Robotics全端安全系統，適用於人類身旁運作的機器人。

輝達提到，儘管體積更加精巧，T3000在多模態工作負載上的推論效能仍與T5000相近，包括大型語言模型、視覺語言模型、視覺語言動作模型與世界基礎模型。在記憶體價格高漲之際，移轉至T3000有助於降低成本。

至於Jetson T2000方面，則將 Thor 架構帶入更廣泛的邊緣AI系統，具備400 FP4 TFLOPS 運算效能與16GB記憶體，讓開發者可用以建構視覺 AI 代理、自主移動機器人、工業機械手臂與其他智慧機器。

輝達強調，隨著新款Jetson模組問世，現已提供可擴展的邊緣 AI 平台，其效能橫跨70 TOPS至2,000 TFLOPS，讓開發者幾乎可因應任何邊緣AI工作負載。