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工研院攜手和碩及NTT東日本 奪SFC獎項

中央社／ 台北16日電

工研院今天宣布，與和碩聯合及NTT東日本合作，獲得SFC MobileNetwork Awards傑出軟體與服務產品或技術獎，展現台灣在5G專網軟體與智慧網路服務領域的創新實力。

工研院今天發布新聞稿，資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，隨著全球邁向6G與智慧本國網路時代，企業專網已由過去強調網路覆蓋，逐步演進至服務品質保障。

丁邦安說，如何在終端設備移動過程中持續維持低延遲、高可靠度與穩定服務品質，已成為智慧工廠、智慧物流、智慧港口及無人機等關鍵任務應用能否大規模落地的核心能力。

工研院表示，這次獲獎成果由工研院、和碩聯合及NTT東日本共同合作完成。其中，工研院新世代智慧網路管理平台ITRI Athena Orchestrator提供智慧網路管理與 AI決策能力，負責即時監測網路狀態、分析終端移動軌跡，並下發最佳化控制策略。

和碩聯合具有O-RAN軟硬體整合能力，提供高度可程式化與彈性排程的5G基地台系統，與工研院的AI決策平台緊密對接，確保AI智慧網路能精準落實於複雜的垂直應用場域中。

NTT東日本在企業專網營運中累積豐富經驗，針對維持並提升實際應用場景下的移動載體案例的通訊品質，成功驗證符合O-RAN標準的整體系統的有效性。

工研院指出，三方成功整合智慧網路平台、可程式化基地台及企業專網應用場域，串聯技術研發、設備整合與商業實證，是這次獲得國際評審肯定的重要關鍵。

工研院表示，SCF Mobile Network Awards是由全球Small Cell Forum（SCF）主辦，是國際無線通訊產業最具指標性的獎項之一。SCF成員涵蓋全球電信營運商、設備商、晶片商、專網解決方案供應商及產業用戶，長期推動小型基地台Small Cell、企業專網、開放式無線接取網路Open RAN與行動網路基礎建設發展。

和碩 工研院 日本

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