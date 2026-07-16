快訊

距溢流口只差1公尺！花蓮萬里溪堰塞湖下午3時發紅色警戒

三峽死亡車禍！女騎士遭曳引車撞擊 下半身重創當場不治

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保遭撤銷 發回台中地院重裁

聽新聞
0:00 / 0:00

台南攜產業導入 ISO 59004接軌國際 黃偉哲：循環經濟是企業新競爭力

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市長黃偉哲16日前往沙崙綠能科技示範場域，向參與「ESG永續治理與ISO 59004循環經濟實務課程」的企業與會者致意。照片／台南市府提供
台南市長黃偉哲16日前往沙崙綠能科技示範場域，向參與「ESG永續治理與ISO 59004循環經濟實務課程」的企業與會者致意。照片／台南市府提供

面對全球淨零轉型及國際供應鏈永續要求，台南市政府持續推動產業淨零轉型與循環經濟發展，16日攜手BSI英國標準協會（British Standards Institution）及天晴永續，在沙崙綠能科技示範場域舉辦「ESG永續治理與ISO 59004循環經濟實務課程」，協助企業掌握國際最新循環經濟管理架構，提升永續治理能力與國際競爭力。

台南市長黃偉哲上午特別前往活動現場向與會者致意，他表示，面對全球淨零轉型與永續發展趨勢，各界應攜手合作。特別是AI、機器人及無人機等新科技快速發展，如何運用科技推動環境永續，是當前重要課題。

黃偉哲以台南近年持續改善空氣品質為例，透過產、官、學、研攜手，掌握國際永續發展方向，將合作成果落實於政策與產業，推動再生能源及淨零轉型，打造更具韌性、永續發展的城市與環境。他感謝BSI及天晴永續辦理ISO 59004循環經濟實務課程，期盼透過產官學交流及國際標準導入，協助企業加速永續轉型、接軌全球市場。

台南市政府表示，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、數位產品護照（DPP）等制度推動，以及《資源循環促進法》施行，循環經濟已成為企業提升競爭力的重要策略。

ISO 59004是全球首套循環經濟國際標準，提供企業建立循環經濟共同語言與管理架構，協助企業從資源盤點、價值鏈分析到策略規劃，將循環思維融入經營決策。此次課程由BSI攜手天晴永續共同規劃，並將首場課程設於台南，讓南部企業免去奔波，即可就近接軌國際標準，掌握循環經濟最新趨勢與實務應用。

南市府指出，台南推動循環經濟已有具體成果，以官田菱角殼為例，菱角殼過去是農業剩餘資材，經無氧炭化技術轉製為具土壤改良、除臭及淨水等用途的「菱殼炭」，成功打造地方品牌「官田烏金」；此外，市府近年也積極推動蚵殼、虱目魚鱗等農漁剩餘資材再利用，透過循環創新將廢棄物轉化為新資源、新產品與新商機，展現台南循環經濟的實踐成果。

BSI表示，ISO 59004提供企業循環經濟轉型的整體指引，不僅有助於提升資源使用效率，更能因應全球永續供應鏈要求，降低經營風險並創造新的商業價值。此次課程除分享國際標準發展趨勢，也透過案例解析及實務交流，協助企業建立循環經濟思維，加速接軌全球市場。

台南擁有沙崙智慧綠能科學城、南科及完整產業聚落優勢，未來將持續整合中央、學研單位及民間專業機構資源，推動ESG、淨零轉型及循環經濟人才培育，協助企業掌握國際永續趨勢，打造兼具創新、韌性與永續競爭力的產業環境。

台南 永續 黃偉哲

延伸閱讀

從國際視角看台灣綠色轉型：永續金融如何成為轉型的關鍵力量？

合庫金控 TCFD 揭露四度榮獲 BSI 最高等級認證

富邦金控發布2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元

郭瓊瑩／企業積極推ESG 政府呢？

相關新聞

台積電法說倒數！美銀拋三問、小摩曝「ADR避險神操作」更賺

台積電（2330）16日將召開法說會。美銀及摩根大通證券在最新釋出的台積電前瞻報告中，維持「買進」評等、並將目標價皆調升至3,100元，並列外資圈第八高。美銀同時也對台積電未來營運拋出「美銀三問」，聚焦AI投資續航力、2奈米量產對毛利率的稀釋衝擊，以及先進製程的定價權等，將成為法說會上的三大焦點。

偉詮電今年漲30%！護國神山牽線 祕密併購切入AI鏈、市占飆4成「輝達牛肉再好，沒我們上不了桌」

當多數IC設計業者仍苦於價格戰，偉詮電靠一場併購翻轉命運。 由「護國神山」牽線，成功切入AI資料中心生態系，走出成熟製程紅海困局。

艾司摩爾三度上修展望 台積法說前釋AI需求強勁訊息

台積電今（16）日將舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾 （ASML）昨日財報搶先報喜，並且第三度上修全年營運展望，強調AI投資帶動客戶不斷加速擴產，帶旺半導體市況。

英特爾傳大砍台積電2奈米訂單 業界解讀先進製程良率躍進

外電引述供應鏈消息指出，英特爾下一代「Nova Lake-S」處理器生產策略大轉向，從原訂約六至七成委由台積電2奈米代工，改為多數由自家生產，外包降至20%以下，等於大砍台積電逾六成訂單量。

艾司摩爾報喜三度調高展望、未來兩年大擴產 家登、帆宣、翔名受惠

全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾 （ASML）昨（15）日三度上修2026年營運展望，並釋出明、後年兩大重要產品線將擴產三成的訊息。法人看好，艾司摩爾接單優於預期並三度調高今年展望，未來兩年還要大擴產，意味商機比預期更強，家登、帆宣、翔名等相關夥伴跟著旺。

SEMI按讚半導體設備 銷售額估連五年成長

國際半導體產業協會（SEMI）最新報告指出，人工智慧（AI）強勁需求驅動半導體製造投資，預期全球半導體製造設備銷售額可望連續成長五年，至2028年將達到2,295億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。