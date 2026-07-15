氣立攻 AI、半導體有成 感測器出貨 靈巧手過首關

氣動元件大廠氣立（4555）擴大半導體與AI（人工智慧）布局轉型已見成效，新產品超音波流量感測器已少量出貨，與半導體開發新案持續中，而靈巧手也通過半導體廠第一階段測試，隨著AI帶動氣動與金屬精密製造行業景氣復甦，下半年營運展望看俏。

在半導體產業升溫，以及整體訂單需求增加、新台幣貶值的匯率加成效益挹注下，氣立6月合併營收1.69億元，月增5.9%、年增24.6%，為近47個月以來新高；累計上半年合併營收8.97億元、年增12.4%。

法人指出，氣立研發方向除了氣動元件之外，逐漸往電控元件、靈巧手、流量感測器等領域發展。其中，超音波流量感測器已小量出貨，與半導體廠的新案子持續開發測試中，若有具體成效將會逐漸放量。

另外，靈巧手已通過國內半導體廠第一階段測試，該產品將在泰山廠生產，產能還在改裝中，正等待客戶最後驗廠；而既有的氣動元件、精密金屬製造，亦受惠於AI效應，復甦時間將可延長。

氣立靈巧手採用連桿式驅動，8月台北國際自動化工業大展將展出新一代產品，自由度更高（兩隻手指可轉向），手指鑲嵌壓力感應片，負責手指對夾持物施加的壓力偵測，夾持力可調整，減少夾取品損壞風險。

氣立表示，全球AI伺服器出貨量持續攀升，PCB產業板卡需求增溫，液冷散熱滲透率也快速提升，帶動氣動元件、流量感測器與潔淨室用自動化零組件的終端採購動能，氣立既有業務與新品布局均受惠其中。

其中，液冷散熱與半導體廠高精度流量監控領域，過去長期由日系與歐系品牌主導，台廠鮮少取得同等應用認可。

氣立憑藉自主研發能力，以性能趨近且價格具台廠競爭優勢的產品組合，切入具成長性的高階應用市場，亦符合近年半導體大廠積極推動供應鏈在地化的採購方向。

氣立強調，公司已由傳統氣動元件供應商，逐步轉型至流量感測器、電控元件、電動夾爪及靈巧手等智慧製造關鍵零組件領域，產品價值鏈持續往高附加價值應用升級。