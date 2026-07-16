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SEMI按讚半導體設備 銷售額估連五年成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

國際半導體產業協會（SEMI）最新報告指出，人工智慧（AI）強勁需求驅動半導體製造投資，預期全球半導體製造設備銷售額可望連續成長五年，至2028年將達到2,295億美元。

SEMI評估，至2028年，台灣、中國大陸南韓將是全球半導體設備支出前三大市場，台灣主要受惠於AI和高效能運算相關的先進產能建置。

SEMI表示，人工智慧加速更強大及更有效率晶片的需求，連帶推動半導體設備市場成長。半導體製造商投資先進邏輯、記憶體和封測產能，將推升設備支出持續增長。

SEMI預估，2026年晶圓製造設備銷售額將成長23.1%，達1,439億美元，在半導體製造廠加速擴增產能及推進製程技術，2027年晶圓製造設備銷售額可望成長21.8%，2028年再成長14.1%，進一步叩關2,000億美元。

AI需求同時推動半導體後段封測設備投資，SEMI預期，2026年半導體測試設備銷售額將成長31%，達到153億美元，至2028年將增至208億美元。

半導體 南韓 中國大陸

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