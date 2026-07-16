艾司摩爾報喜三度調高展望、未來兩年大擴產 家登、帆宣、翔名受惠

全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾 （ASML）昨（15）日三度上修2026年營運展望，並釋出明、後年兩大重要產品線將擴產三成的訊息。法人看好，艾司摩爾接單優於預期並三度調高今年展望，未來兩年還要大擴產，意味商機比預期更強，家登（3680）、帆宣（6196）、翔名（8091）等相關夥伴跟著旺。

家登是艾司摩爾EUV POD重要協力廠，上半年營運暢旺，不僅台灣地區穩健成長，海外表現格外優異。美國地區先進製程顯著加速，受惠於半導體製造回流及大型晶圓廠擴建計畫持續推進，家登與關鍵客戶合作進一步深化綁定，直接帶動EUV POD出貨量大增。

面對產業長期發展契機，家登強調，持續推進全球布局策略，美國初期零件加工產線建置作業全速進行中，預計第4季啟用，未來將進一步強化在地服務能力，落實供應鏈在地化目標，並為全球客戶提供更即時且完整的技術支援。

家登旗下家碩（6953）先前也表示，受惠於半導體先進製程需求強勁，以及機台設備出貨持續放量，第2季至第3季出貨動能可望持續增溫，帶動營收逐步攀升。

展望下半年，家碩提到，受惠於半導體先進製程持續推進，市場預期今年EUV光罩需求將維持雙位數成長趨勢，預期也會挹注家碩EUV光罩儲存設備及其他相關設備需求持續增加，挹注營運。

帆宣為艾司摩爾極紫外光（EUV）機台次系統模組代工夥伴，也將受惠。

帆宣主要負責艾司摩爾雷射穩壓等次系統模組代工與組裝，在全球晶圓廠擴產與設備在地化趨勢下，在手訂單已逾1,000億元。受惠銷貨與工程收入增加，帆宣今年上半年合併營收355.1億元，年增39.5%，刷新史上同期新高。隨著產品組合持續優化，法人看好帆宣下半年表現將優於上半年，營運動能維持高檔。

翔名為全球半導體離子植入機耗材龍頭，除了主力代工離子植入機耗材外，亦以熱噴塗與精密洗淨等關鍵表面處理技術，供應艾司摩爾與應材等國際設備大廠所需的關鍵設備耗材，近年更將精密加工技術延伸至黃光、薄膜及蝕刻製程的耗材與模組。

翔名目前訂單滿手、產能供不應求，訂單能見度至少看到三年後。該公司今年上半年合併營收15.4億元，年增50.7%，寫25年新高。翔名積極展開海內外布局，除了日本熊本廠已於今年4月啟用，台灣嘉義新廠也規劃於下半年動土，法人看好今年有望挑戰賺逾一股本。