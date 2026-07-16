聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾傳大砍台積電2奈米訂單 業界解讀先進製程良率躍進

經濟日報／ 記者李孟珊、編譯季晶晶／綜合報導
外電引述供應鏈消息指出，英特爾下一代「Nova Lake-S」處理器生產策略大轉向，從原訂約六至七成委由台積電2奈米代工，改為多數由自家生產，外包降至20%以下，等於大砍台積電逾六成訂單量。 路透
外電引述供應鏈消息指出，英特爾下一代「Nova Lake-S」處理器生產策略大轉向，從原訂約六至七成委由台積電2奈米代工，改為多數由自家生產，外包降至20%以下，等於大砍台積電逾六成訂單量。 路透

外電引述供應鏈消息指出，英特爾下一代「Nova Lake-S」處理器生產策略大轉向，從原訂約六至七成委由台積電（2330）2奈米代工，改為多數由自家生產，外包降至20%以下，等於大砍台積電逾六成訂單量。

外媒指出，英特爾相關策略改變，關鍵在於自家18A製程良率顯著提升。業界分析，此舉反映英特爾先進製程良率大躍進，拉近與台積電的差距。

市場關注，若英特爾大幅縮減Nova Lake釋單台積電代工規模，是否影響台積電2奈米接單？業界認為，台積電2奈米產能供不應求，即使英特爾砍單，仍可望迅速由蘋果、輝達、超微（AMD）及其他高效能運算（HPC）客戶填補，研判對台積電整體產能利用率影響相當有限，惟英特爾後續是乘勢出擊，爭取更多晶圓代工訂單，值得關注。

根據投資銀行KeyBanc Capital Markets先前研究，英特爾原本規劃Nova Lake採取雙重供應模式，主要運算晶粒約六至七成委由台積電以2奈米製程生產，其餘則由英特爾以自家18A製程製造，希望兼顧供貨彈性與生產風險。然而，最新供應鏈消息透露，英特爾已重新檢討生產配置，決定將約八至九成運算晶粒轉回自家18A製程，台積電相關代工訂單將大幅縮減。

業界分析，若相關規劃成真，將是英特爾近年推動製造策略最重要的轉折點之一，因為過去幾年由於製程推進不如預期，英特爾陸續將部分高階產品交由台積電代工，藉此縮短產品上市時程，也讓市場一度認為英特爾高度仰賴台積電的先進製程支援。如今若能重新將Nova Lake大部分產能拉回自家生產，不僅代表18A已具備穩定量產能力，也顯示英特爾重新建立對自家製造體系的信心。

業界指出，英特爾在Panther Lake產品已量產數月之後，旗下18A製程持續累積實際生產經驗，目前缺陷密度（D0）已降至約0.1至0.2的成熟區間，晶片報廢率同步下降，已足以支撐高階產品大規模量產，不再是影響產品時程的瓶頸。

業界認為，18A是英特爾近年最具代表性的先進製程，導入RibbonFET環繞式閘極電晶體（GAA）與PowerVia背面供電等新架構，被視為與台積電2奈米正面競爭的重要技術平台。若Nova Lake大幅增加以18A生產比重，代表英特爾對該製程的成熟度已有相當把握。

英特爾 台積 台積電

延伸閱讀

英特爾決策轉向！Nova Lake台積電代工比重大縮水 因18A製程良率過關

川普力捧英特爾挖台積牆腳 發動國家級搶單大戰

川普助英特爾搶單 聯電「撿到槍」邁入收割期

ASML最貴最先進EUV上線！英特爾18A製程已搶先導入進行生產

相關新聞

英特爾傳大砍台積電2奈米訂單 業界解讀先進製程良率躍進

外電引述供應鏈消息指出，英特爾下一代「Nova Lake-S」處理器生產策略大轉向，從原訂約六至七成委由台積電2奈米代工，改為多數由自家生產，外包降至20%以下，等於大砍台積電逾六成訂單量。

艾司摩爾三度上修展望 台積法說前釋AI需求強勁訊息

台積電今（16）日將舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾 （ASML）昨日財報搶先報喜，並且第三度上修全年營運展望，強調AI投資帶動客戶不斷加速擴產，帶旺半導體市況。

艾司摩爾報喜三度調高展望、未來兩年大擴產 家登、帆宣、翔名受惠

全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾 （ASML）昨（15）日三度上修2026年營運展望，並釋出明、後年兩大重要產品線將擴產三成的訊息。法人看好，艾司摩爾接單優於預期並三度調高今年展望，未來兩年還要大擴產，意味商機比預期更強，家登、帆宣、翔名等相關夥伴跟著旺。

SEMI按讚半導體設備 銷售額估連五年成長

國際半導體產業協會（SEMI）最新報告指出，人工智慧（AI）強勁需求驅動半導體製造投資，預期全球半導體製造設備銷售額可望連續成長五年，至2028年將達到2,295億美元。

明年科技預算估1,768億元 創高

國科會委員會昨（15）日通過2027年科技預算額度，整體達1,768億元、創新高，預計將繼續投入AI新十大建設與五大信賴產業，包括大南方新矽谷、晶創台灣、次世代通訊、智慧機器人、太空三期等重大計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。