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日電商95%營收消失靠AI逆轉勝…AWS論壇首邀OpenAI站台 揭兩大亮點

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
台灣董事總經理王定愷更秀出通用晶片AWS Graviton 4，高喊沒有半導體就沒有AI。圖／AWS提供
台灣董事總經理王定愷更秀出通用晶片AWS Graviton 4，高喊沒有半導體就沒有AI。圖／AWS提供

AWS除提供雲端服務，「AI Agen平台服務」及「晶片銷售」更成兩大主力戰場，2026 AWS Summit Taipei論壇首度邀OpenAI站台，顯示未來跨雲及跨AI模型的平台戰爭激烈，隨AWS開賣晶片，台灣董事總經理王定愷更秀出通用晶片AWS Graviton 4，高喊沒有半導體就沒有AI（人工智慧）。

2026 AWS Summit Taipei論壇在台舉行，開幕日上午場論壇兩大看點分別是，剛跟微軟終止維持6年的企業AI市場獨家合作關係的OpenAI，在AWS上線後，OpenAI企業產品Codex負責人Rohan Varma首度出席AWS論壇，微軟也跟Anthropic簽約合作，意味未來多雲多AI模型的時代來臨。

AWS也首度展出自研晶片，包括通用運算晶片Graviton 4、訓練晶片Trainium 3，以及推論晶片Inferentia，今年也是其正式對企業客戶銷售晶片的策略年，也凸顯未來AWS業務的多元化。

AWS在2015年收購了以色列的晶片設計團隊Annapurna Labs，展開了一系列的晶片開發計畫，最早推出的是 Nitro專屬晶片來加速儲存與運算效能，Graviton則是針對通用運算CPU，目前在AWS前1000大客戶客戶中滲透率高達98%，Graviton也已經邁入第5代，並根據全球各區域客戶的實際需求來調整晶片生產計畫。

而另一新亮點是，OpenAI服務在4月於AWS平台上線後，未來Amazon Bedrock AgentCore企業AI Agent服務平台也鼓勵企業不必先在找到AI商業模式前做大量基礎設施投資，開發商表示，實體AI（Physical AI）應用需求高，若客戶想導入機器人，就可以先在AWS模擬環境中學習，等模型成熟再搬到現實世界中驗證，減少一開始就得投資千萬興建自有機房的壓力。

論壇也邀請到日本B2B電商業者ASKUL，其社長吉岡晃透露公司逆轉勝的精彩經歷，竟是靠AI工具快速翻轉營運。

吉岡晃指出，ASKUL在日本主要經營面向企業的B2B電商，以及面向個人的B2C電商「LOHACO」，2025年10月公司面臨勒索軟體攻擊，爆發空前危機，更導致營收在一個月左右大幅流失95%，面對創業以來最巨大衝擊，他召開員工大會，喊話不只是復原原本的老舊系統，而是要砍掉重練打造一套全新業務流程系統，一套更理想的體系。

他指出，由於當時公司整個需重建，他導入AI DLC （AI 發展生命周期）方法，把AI納入開發跟決策流程中，先讓業務跟工程師合作從小方案開始練兵，比方把電子報優化，透過這些小主題將雙方合作默契建立，再挑戰大規模變革。

如今AI已經可以參與經營決策層級，舉例來說，過去供應鏈不穩定常有物件缺貨，而分析資料到預測需求及採購，往往循序漸進要兩周以上時間，但有AI輔助後，AI自動做需求預測並擬定物流調度計畫，讓採購只要3小時，也讓公司接到政府的醫療手套儲備專案。

王定愷表示，也鼓勵台灣企業勇敢探索AI的潛力與價值，以小步快跑的方式將構想化為創新實踐，AWS將協助客戶找到有價值的資料（金子），然後提供符合實際需求的工具（鏟子）。業者指出，透過AI Agent平台串連後台的多AI模型，對開發者而言面對單一環境確實比自行跟OpenAI或Cloude接洽更為便利，也是未來趨勢。

2026 AWS Summit Taipei論壇在台舉行有兩大亮點。王郁倫攝影
2026 AWS Summit Taipei論壇在台舉行有兩大亮點。王郁倫攝影

ASKUL社長站台現身說法透過AI翻轉逆境的故事。王郁倫攝影
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OpenAI 微軟 平台

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