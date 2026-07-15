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獲首屆東方領袖人物 施振榮談人性本善組織文化

中央社／ 台北15日電
台灣上市櫃公司協會第一屆「東方領袖人物」頒獎典禮晚上在台北舉行，由宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮獲獎。聯合報系記者林伯東／攝影
台灣上市櫃公司協會第一屆「東方領袖人物」頒獎典禮晚上在台北舉行，由宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮獲獎。聯合報系記者林伯東／攝影

台灣上市櫃公司協會今天頒發首屆「東方領袖人物」，獲獎的宏碁創辦人施振榮表示，當年因看好微處理機（microprocessor）將帶動第2次工業革命而創辦宏碁，並以「微處理機的園丁」自許，他也回憶塑造「人性本善」組織文化的原因。

總統賴清德今天出席首屆「東方領袖人物」頒獎典禮，恭賀宏碁集團創辦人施振榮榮獲此項殊榮。總統致詞表示，感謝台灣上市櫃公司協會多年來成為企業界交流合作的重要平台，不僅攜手企業界往前邁進，也點出企業界前進的方向，對產業的發展可以說非常重要。

施振榮上台時笑說，獲得這次肯定，「責任更大了，還好身體還可以，能繼續打拚！」他透露，人生很多意外，第一次大專聯考時數學只考9分，母親希望他重考，隔年考上第一屆交大電子工程系，「如果我英文比較好，就會去念台大物理系，台灣電子工業可能就不太一樣了」。

施振榮致詞時回顧創業歷程，包括開發出台灣第一台電算器、一系列掌上型電算器等，再到1970年代石油危機後出來創業、成立宏碁集團；他回憶，當年塑造非主流的「人性本善」組織文化時，很多人警告會吃虧，但事實證明，自己不但沒有吃虧，還讓許多人的潛力得以發揮出來，也顯示王道信念的重要。

本屆評審團由台灣評鑑協會名譽理事長許士軍教授擔任評審主席，成員包括前行政院長毛治國、前行政院長陳冲、潘文淵文教基金會董事長史欽泰，以及公益平台文化基金會董事長嚴長壽。

許士軍說明，施振榮倡議「王道」理念，將東方智慧融入企業經營，在ESG（環境保護、社會責任、公司治理）成為全球主流之前，便已實踐兼顧利他與永續的經營哲學；從產業升級、企業治理、人才傳承，到文化藝術、公益、科技創新及淨零發展，施振榮始終展現前瞻視野與社會影響力。

台灣上市櫃公司協會理事長、信義企業集團創辦人周俊吉也指出，施振榮畢生推動創新、倡導王道文化，強調「共創價值、共享成果、永續發展」，不只成功開創泛宏碁集團40多家上市櫃公司，深深影響了台灣科技產業，更為全球的企業治理提供最重要的東方典範。

台灣上市櫃公司協會長期以上市、上櫃企業主及專業人士為核心，透過企業交流、政策對話、講座學習、產業合作及公益參與，建立企業家共同學習與交流的平台；東方領袖人物也是周俊吉擔任台灣上市櫃公司協會理事長任內推動的重要項目之一。

適逢任期即將屆滿，周俊吉也分享信義企業集團長期秉持「先義後利」的理念，與上市櫃企業共勉，唯有兼顧誠信、人才培育與社會責任，才能創造長遠價值。

施振榮 宏碁 賴清德

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