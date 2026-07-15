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匯豐投信：AI人形機器人預料是下一個科技時代的重要起點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

每一次的科技革命，都重新定義人類與世界的連結方式。網際網路改變資訊傳遞，智慧手機改變生活模式，而AI人形機器人，可能正在開啟人機協同的新時代。未來，AI不只是存在於手機或電腦，而是逐漸融入我們每天的食、衣、住、行、育、樂。匯豐投信表示，隨著AI從「看不見的智慧」走向「看得見的生產力」，AI人形機器人，預料將是下一個科技時代的重要起點。

隨著市場眼光已望向AI人形機器人商機，也渴望進一步帶動對整體生態系的投資想像。過去網際網路與智慧手機的發展，證明重大科技變革往往不只創造單一企業機會，而是帶動整體產業鏈重新分配。從AI模型、半導體、高效能運算、資料中心，到感測器、自動控制與能源供應等，AI人形機器人產業革命背後是一條完整且跨產業的價值鏈。AI人形機器人的價值，不只是外型接近人類，而是能在既有環境中與人類協作。

未來，AI人形機器人將逐步應用於製造、物流、醫療照護、家庭服務等領域。在製造業中，面對全球缺工與提升效率需求，AI人形機器人有望協助企業提高自動化程度；而在高齡化趨勢下，照護與生活協助需求增加，也將進一步推動AI人形機器人應用場景擴大。換言之，AI人形機器人的發展，除了是科技突破，更回應全球產業面臨的結構性挑戰。因此，AI投資的核心，不只是追逐熱門題材，而應掌握長期科技趨勢與產業演進方向。

機器人 AI

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