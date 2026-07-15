台灣形象展東京登場 無人機搶攻日本市場

2026日本台灣形象展今天在東京新宿開幕，台灣無人機業者其昜科技展示自主研發的長航程無人機，主打低可偵測性、防水性能及100%台灣製造，希望拓展日本市場。

2026日本台灣形象展以Innovate for Tomorrow為主題，聚焦智慧製造、能源循環、智慧科技、智慧健康與文化生活等5大領域，並透過論壇及商機媒合深化台日產業合作。

台灣無人機產業近年取得重要進展，也是本次台灣形象展重點之一，俯瞰會場，巨大的無人機照片相當引人矚目。

其昜科技創辦人暨董事長龔子琪表示，此次展出無人機最大特色是兼具長航程與低可偵測性，單顆電池最遠可飛行約300公里，巡航速度可達每小時120公里，飛行時噪音非常小，適合執行長距離巡邏、監偵等任務。

她指出，公司也將自行研發並申請專利的防水技術導入無人機，產品防護等級可達IP67，即使雨天也能正常起飛執行任務。這項防水技術未來也可延伸應用至其他電子設備，是公司重要的核心技術之一。

龔子琪表示，其昜科技堅持100%台灣製造，從軟體、硬體、韌體到系統整合，以及機體內部電子零組件，皆以台灣供應鏈為主，不採用中國製零件，希望透過完整的自主供應鏈，提升產品安全性與供應穩定性。

她表示，近年全球愈來愈重視供應鏈韌性，日本也是積極推動供應鏈自主的重要市場，因此已有不少日本企業主動洽談合作，希望在無人機及相關技術領域建立合作關係。

除無人機外，鴻海首度參與日本台灣形象展，在智慧城市館展出智慧電動車Model A、Model B，以及支援AI Factory的模組化資料中心，3項展品均為首次在日本公開亮相。

其中，Model A以日本市場需求為設計出發點，採用符合日本道路使用習慣的右駕配置，並透過取消車身B柱的設計，擴大車門開口與車內使用空間，便利乘客上下車及大型行李進出。

Model B則鎖定年輕族群及都會移動需求，展出車款為FOXTRON BRIA市售版本，今年已在台灣上市，結合純電平台、流線外型、智慧駕駛輔助及主動安全科技，兼顧科技感、舒適性與實用性。

隨著日本持續推動智慧城市建設、供應鏈韌性及無人機產業發展，台灣業者也藉由台灣形象展，展示自主研發成果與整合能力，盼深化與日本企業及公部門合作，拓展智慧移動、公共安全及AI應用等市場商機。