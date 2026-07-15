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DRAM缺口愈補愈大 分析師：2027年供給滿足率恐降至六成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

全球記憶體缺貨壓力持續升高。韓國券商Meritz Securities資深分析師15日指出，目前DRAM供應商僅能滿足約75%至80%的市場需求，2027年供給滿足率恐進一步降至六成；即使排除重複下單，實際供給仍只能滿足約七成需求，記憶體業者也開始與客戶簽訂三至五年長期供應協議。

力積電（6770）日前在法說會上同樣示警，AI伺服器持續吸收全球記憶體產能，DRAM供需缺口可能延續至2027年。公司7月再將DRAM投片價格調高約40%至45%，新價格預計從11月起反映營收與獲利，顯示記憶體缺貨已從產品價格一路向上游晶圓代工價格蔓延。

面對需求快速增加，台灣記憶體廠也將競爭焦點轉向「誰能最快開出產能」。華邦電（2344）今年資本支出預估達421億元，主要投入Flash與客製化記憶體擴產，新產能自今年下半年分階段開出；南亞科（2408）今年資本支出多達500億元，明年初步規劃進一步拉高至2,000億元，加速新廠及先進製程設備建置。

由於新增晶圓廠與設備裝機仍需要時間，短期供給難以迅速追上需求。對力積電、南亞科與華邦電而言，記憶體價格上漲固然有利獲利，但能否搶在缺貨高峰期間提升投片量、加快新產能爬坡，將成為下一階段競爭關鍵。

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