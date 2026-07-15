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台灣量子人才危機！鴻海張慶瑞憂近200名人才無處收留 3成奔赴美中

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
鴻海研究院諮詢委員暨董事張慶瑞教授15日以量子科技與量子AI-打造台灣新世代競爭力演說。記者王郁倫／攝影
鴻海研究院諮詢委員暨董事張慶瑞教授15日以量子科技與量子AI-打造台灣新世代競爭力演說。記者王郁倫／攝影

有台灣「量子電腦之父」封號的鴻海（2317）董事張慶瑞15日指出，台灣做不出極低溫冰箱及低溫QPU（量子處理位元），但仍有兩類機會，他也提醒台灣有量子人才危機，已經發展五年的國家量子隊約培育150～200位碩博士，但「人才無處可去」，一半已出國，呼籲工研院應盡快成立「量子研究所」。

張慶瑞15日應三三會邀請以「量子科技與量子AI-打造台灣新世代競爭力」為主題演講，他指出，量子科技在過去被視為「主權量子」（Sovereign Quantum），是牽涉國安與地緣政治的「多極世界」競爭，現在是一場「實驗室取代戰場、頭腦取代槍砲、科學家取代戰士」的戰爭，各國正瘋狂投入，例如日本已定下2030年要有1,000萬名量子電腦使用者目標，韓國10年內要培育2,000家新創及1萬名量子工程師。

張慶瑞表示，美國為了防堵中國大陸在量子通訊的領先，正極力確保其在量子計算與量子感應器的優勢，量子電腦目前已知能解決四大類問題：材料設計、新藥開發、金融科技，以及大數據分析。

張慶瑞表示，許多人誤以為量子能複製半導體代工模式，但實際上，超導量子電腦內部使用了大量會嚴重污染台積電（2330）現有矽製程的元素，因此台積電既有製程目前無法直接投入製造。

他也提醒，量子電腦硬體結構拆解出來分4大類，第一類是物理量子位元，這塊台灣要努力追趕，台灣還做不出低溫QPU，而低溫控制電路與室溫訊號控制與接收器，以及第四個微波線材則是台灣可以做的部分，但目前台灣做不出極低溫冰箱，目前只有荷蘭跟英國廠商會做，因為氦3氣體是美國的管制元素。

「台灣能否像韓國一樣喊出：要做量子電腦第一代工廠？這是政策問題。」張慶瑞表示，當IBM要將量子電腦商業化時，可能要微小化或模組化，他可能規格會放出來，但不會放出專利核心，但如何讓控制系統單純化，或將拉線更精簡，這就是台灣的機會。

張慶瑞目前是中原大學資訊中心主任，他表示，現在培育量子電腦使用人才也需要2~3年才從會用到能解題，談到量子人才，張慶瑞坦言目前台灣沒有量子產業留住人才，已經發展5年的「國家量子隊」期間大約有 17 個計畫，他表示若一個計畫配置 3 個人，大約會有 50 個人參與；以過去三年碩士生陸續畢業應該有100位人才，博士生5年畢業應該也有50人，粗抓台灣5年來自行培育的量子碩博士專約有 150 到 200 人。

但他直言：培養的量子人才無處可去！「因為國內沒有產業出得來，沒有地方收留他們。」張慶瑞表示，這些人才三分之一留在學術界，剩下一半直接出國，不是去美國就是去中國大陸，而剩下一半被迫轉行，或跑去台積電做傳統半導體。

他因此強烈建議政府，讓工研院盡快成立一個「量子研究所」，即使現在產業還未成形，「最少先把這100多人保留起來」，否則學校裡辛苦訓練出來的人才就全部白費了。

張慶瑞也透露，3～4年前廣達（2382）曾邀請他去演講，他當時就力薦廣達不要閉門造車，一定要跟國際大廠尋求合作，去年起廣達陸續投資3家新創股票，他直言，建立技術合作關係，但最初的投資也意外帶來豐厚的收益，隨川普上任以來量子電腦股票大幅上漲，廣達投資已經翻倍（編按：Rigetti投資報酬40%，Quantinuum在6月於那斯達克掛牌報酬率160%）。

鴻海

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