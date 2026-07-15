雲林縣政府引進Watchmen與Gogolook 啟動AI防詐智慧城市

詐騙手法日新月異，各地方政府面臨的治安挑戰也各不相同。信任科技（TrustTech）服務商Gogolook（6902）作為鴻海科技集團推動智慧城市戰略的合作夥伴，15日宣布與雲林縣政府展開深度合作，共同保障智慧城市的資訊安全。雙方結合 AI 技術與在地化防詐思維展開公私協力合作，透過導入Watchmen偽冒偵測系統，主動偵測並下架社群詐騙廣告和偽冒網站，有效解決雲林在地化詐騙狀況。

Gogolook與鴻海科技集團共同推動以AI為核心的智慧城市解決方案，為各縣市政府提供能快速落地的防詐應用。雲林縣作為農業大縣，居民結構相對高齡，詐騙集團的犯罪手段與其他都會城市截然不同，凸顯在地化防詐模型訓練的重要性。根據Watchmen分析，雲林鄉鎮農會品牌與商品常受詐騙冒名，或假藉「農業補助金」對農民行騙，詐騙集團也會透過LINE、簡訊、社群平台偽冒縣長或地方首長身分來博取信任。由於居民相對高齡，「中醫養生話術」也是常見的手段，引導民眾一頁式釣魚網站購買來路不明的保健品。

有鑑於此，雲林縣政府引進Gogolook的「Watchmen 偽冒偵測系統」，經過數月的AI模型訓練後，精準鎖定在地化的詐騙廣告與網站樣態，包含冒用鄉鎮農會、在地農產品牌或政府首長名義。如同雲林縣警局的AI代理人（AI Agent），系統一旦偵測到風險，警局立刻啟動跨平台下架作業，在詐騙訊息危害到民眾前完成超前阻斷。

Watchmen已在6月正式上線，一個月內展現精準的阻斷成效，透過AI技術主動偵測出413則與雲林在地有關的高風險社群廣告，來自154個粉絲專頁。偽冒對象持續以雲林在地農產品為大宗，占整體偽冒種類高達九成，多數利用「縣長推薦」、「農會甄選/精培」、「雲林在地」等話術建立信任，將消費者導向一頁式詐騙網站。偵測結果也顯示新型態的科技犯罪趨勢，超過七成詐騙集團採短期、多帳號、分散式的操作以規避平台封鎖。雲林縣警察局已將所有高風險廣告提報申訴，達成全數成功下架，平均處理時間大幅縮短至24小時之內，成功在詐騙訊息擴散前完成即時攔截。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府長期推動「打詐雲林隊」，結合警察局、各局處、金融機構、超商、社區及民間科技力量，共同守護縣民財產安全。詐騙集團已運用AI自動化生成內容，政府也必須用AI升級防線。雲林推動 AI 主動防詐，保障雲林農業品牌與政府公信力，讓詐騙內容在接觸民眾前被發現、被處理、被阻斷。

Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，詐騙集團運用 AI 自動化生成與廣告投放詐騙資訊，傳統的人力巡查量能恐顯不足。「Watchmen 偽冒偵測系統」以防詐營運中心（ASOC）為概念，扮演輔助警察的AI代理人（AI Agent），可針對社群廣告、偽冒粉絲頁、電話及簡訊進行全天候的詐騙偵測，並即時啟動通報與下架機制，降低民眾接觸高風險廣告機會。