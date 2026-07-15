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光罩擬斥資10億日元插旗熊本 收購半導體設備服務商100%股權
光罩（2338）15日宣布擴大日本布局，擬收購一家位於日本熊本市的半導體設備外包服務公司100%股權，並已與標的公司現有唯一股東簽署獨家議約收購意向書。
光罩表示，此次投資主要為深化集團半導體事業的國際化布局，並強化對客戶的在地服務能力。由於雙方簽有保密協定，目前暫不揭露收購標的名稱；公司已授權董事長在交易金額不超過10億日元的範圍內推進交易，後續仍須完成實地查核，並依查核結果調整最終交易價金、收購條件及簽署相關契約。
熊本近年隨晶圓廠及相關供應鏈進駐，逐漸形成日本重要的半導體產業聚落。光罩此次鎖定當地設備服務業者，除可直接取得既有團隊與服務能量，也有助縮短回應客戶需求的時間，進一步建立日本市場的營運據點。光罩先前即表示，因應地緣政治與供應鏈重組，公司正擴大台灣、東南亞及東北亞市場，日本也已開始接觸潛在合作對象，此次簽署收購意向書，代表日本布局進一步進入實質推進階段。
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