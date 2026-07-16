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亞馬遜攜台廠 強攻AI

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
AWS台灣董事總經理王定愷。 AWS／提供
AWS台灣董事總經理王定愷。 AWS／提供

雲端服務供應龍頭亞馬遜AWS強攻AI代理（AI Agent），攜手威剛（3260）、中華電、邁達特等台廠，搶進AI落地商機。

亞馬遜AWS昨（15）日在台灣舉行「2026 AWS Summit Taipei」，AWS台灣董事總經理王定愷表示，已在台灣攜手超過1,500家合作夥伴，協助各行各業在AWS上部署並運行AI與雲端服務；迎接2026年AI代理應用落地元年，AWS鼓勵台灣企業更勇敢探索AI的潛力與價值。

亞馬遜AWS在這次活動當中，並展出旗下Trainium、Inferentia等自研晶片，由台積電代工，並攜手威剛、中華電、邁達特，推AI商機落地。

王定愷表示，亞馬遜投入晶片研發20年，台積電是重要合作夥伴，現在全球九成晶片都是由台灣半導體公司製造，扮演關鍵角色。

除了半導體產業，也攜手台灣機器人廠商威剛智聯、電信業者中華電信、雲端及系統整合廠商邁達特、博弘雲端等，秀出整體AI落地整體解決方案。

威剛旗下威剛智聯打造的智慧機器人解決方案，成為現場焦點。

威剛智聯打造雲邊協同驅動虛實整合跨界平台的智慧機器人，搭載輝達Jetson平台作為AI運算核心，同時整合AWS雲端生態系等，加上台達電提供紫外線模組，除搶進智慧製造，更已經快速導入智慧醫療場域。

亞馬遜 威剛 雲端

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