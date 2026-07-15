鴻海董事張慶瑞談量子科技 台灣可善用製造優勢掌握商機

全球加速布局量子科技，鴻海董事、鴻海研究院諮詢委員張慶瑞今天表示，半導體黃金時代已帶動台灣建立製造與供應鏈優勢，但「奈米科技不等於量子科技」，量子電腦所需技術與供應鏈規格不同，台灣不能僅憑既有半導體實力自然切入量子產業；隨量子電腦朝商業化、模組化發展，台灣應掌握周邊硬體與控制系統等切入機會，打造下一階段競爭力。

張慶瑞今天在三三會7月例會中以「量子科技與量子AI-打造台灣新世代競爭力」為題發表演講。他表示，過去約60年可視為半導體的黃金時代，全球逐步建立完整的硬體、軟體、晶圓製造及跨國企業生態系，台灣也從中獲得大量紅利；如今全球正開始打造量子生態系，下一個產業週期可能進入量子時代。

張慶瑞指出，量子科技發展速度在過去2、3年出現驚人變化，全球主要國家均加速布局，美國與中國目前居於領先地位，其中美國在量子計算方面較具優勢，中國則積極發展量子通訊；此外，日本也設定要在2030年達到1000萬名量子電腦使用者，韓國則提出培育2000家量子新創及1萬名量子工程師等目標。

談及台灣在全球量子競爭中的定位，張慶瑞指出，「奈米科技不等於量子科技」，量子電腦所需的技術、材料及供應鏈規格與現有半導體產業並不完全相同。他以汽車與飛機產業作為比喻指出，兩者雖然都需要金屬、零組件等材料，但產品規格及使用條件不同，因此台灣不一定能憑藉既有半導體優勢自然進入量子供應鏈，仍須提前掌握相關技術與規格。

不過，張慶瑞認為，隨著量子電腦逐步走向商業化，系統勢必朝模組化、微小化及控制系統簡化發展，這些領域的規格一旦放出來，可以將會是台灣業者的切入機會。

張慶瑞指出，以超導量子電腦為例，台灣目前在低溫冰箱及量子處理器（QPU）等領域尚不具明顯優勢，但在室溫訊號控制、接收器與微波線纜等周邊硬體，台灣則具備製造與切入供應鏈的能力，這也是台灣應著力把握的機會。

他表示，量子科技已發展約45年，台灣若現在才開始追趕，需要投入更多資金與人才，但不代表一定要自行打造完整量子電腦。台灣過去在半導體產業也不是所有核心產品都自行設計，而是透過製造及周邊供應鏈建立優勢，因此未來是否能在量子產業找到類似定位，是值得思考的政策問題。

至於企業該如何面對量子時代的來臨，張慶瑞建議可採取3項行動方針，包括盤點資安風險、培養跨領域人才，以及加強與國際夥伴合作。

人才方面，張慶瑞表示，量子科技未來將應用於金融、材料、製藥及大數據分析等領域，因此需要大量跨領域人才。台灣除應加強培育相關人才，也可透過海外培訓及國際交流累積量子科技人才。

張慶瑞並呼籲，台灣發展量子科技不應閉門造車，應加強與國際業者合作。他以廣達為例指出，廣達近年透過投資及合作方式，與國際量子科技業者建立連結，企業可藉由策略投資及國際合作，提早進入量子產業生態系。

展望未來，張慶瑞預估，量子科技可能在未來5至10年於部分領域開始超越數位電腦，15至20年後在更多領域形成量子優勢，約25至30年後則可能建立完整量子生態系。