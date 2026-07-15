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鴻海加碼投資Agility Robotics

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團加碼投資美國人型機器人公司Agility Robotics，15日代子公司鴻揚創投公告取得Churchill Capital Corp XI 股份，交易總金額達美金900萬元（折合新台幣約2.9億元）。鴻海表示，主要是為長期投資。

鴻揚創投本次為取得Churchill Capital Corp XI普通股，交易數量為900,000股，每單位價格為美金10元，交易總金額達美金900萬元。

鴻海先前已是Agility Robotics股東，本次為加碼持股。

迄目前為止，鴻揚創投累積持有Churchill Capital Corp XI 0.3%股權。

Churchill Capital Corp XI為特殊目的收購公司（SPAC），目前已簽署最終合併協議，將推動Agility Robotics上市，預計將產生超過6.2億美元的總募資金額。

其中包括來自Churchill XI信託帳戶中約4.2億美元現金，以及透過私募股權投資（PIPE）取得約2億美元，相關私募投資由鴻海集團領投，鴻海也是Agility現有投資者。

Agility Robotics在那斯達克掛牌後，將是美國首家股票上市人形機器人公司，有機會掀起市場熱潮，業界估計估值有望突破150億美元。

Agility Robotics股東陣容堅強，除經營團隊以外，包括亞馬遜、輝達、軟銀、索尼（Sony）、鴻海及台灣能率集團佳能與能率亞洲均為股東。

Agility Robotics業務拓展方面，該公司主力商品Digit V4機器人目前已在物流工作流程的實際客戶環境中運行，從試點轉向規模化部署，預計今年完成下一代Digit V5機器人最終開發。

鴻海集團積極布局人形機器人事業。今年3月鴻海在輝達GTC大會展示與輝達合作新一代人形機器人在工業環境應用方案，此外醫療刷手協作機器人透過語音與感知融合遞送手術器械，也布局模擬與實體部署整合縮短時間的方案。

鴻海

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