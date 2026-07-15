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光聚晶電斥資2.52億元 收購造隆、勤曜二間公司

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

光聚晶電（6111）15日公告斥資2.52億元，策略性併購造隆電氣工程、勤曜電氣工程等二間公司，藉此提升集團營運競爭力與未來長期發展。

根據公告指出，光聚晶電分別斥資1.93億元、5,866萬元分別併購造隆與勤曜，總計投資金額2.52億元，惟最終金額應依本協議，調整後的買賣價金，由買方試算提出後，經雙方確認，扣除訂金及尾款後，即為最終交割款，屆時再另提請董事會討論。

此外，光聚晶電將新成立100%持股子公司兆曜電機工程股份有限公司」擔任買受人及付款人。

據悉，光聚晶電早於今年1月22日，就已經董事會決議通過簽署具約束力之投資意向書收購造隆及勤曜之100%股份，此投資意向書已到期，為完善評估交割條件，故就此收購案再分別簽署策略性併購協議。

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