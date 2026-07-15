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和碩處分蘇州廠部分土地 預計處分利益逾6億
和碩（4938）15日代子公司名碩電腦（蘇州）決議通過處分土地及建物，總計交易金額為人民幣1.7億元，折合新台幣約7.86億元，預計處分利益人民幣1.37億元，折合新台幣約6.34億元，對此，和碩表示，主要是集團資源整合。
名碩處份土地位於蘇新國用(2008)第009250地號，交易對象為蘇州金像電子有限公司，土地折合16,259.13 坪，建物折合18,181.16 坪，總計交易金額為人民幣1.7億元。預計處分利益人民幣1.37億元，折合新台幣約6.34億元。
據了解，和碩蘇州廠主要從事消費性電子產品組裝業務，隨著和碩近年逐步轉移產能至越南，在集團資源整合規劃下，故蘇州廠出售部分廠房及土地。
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