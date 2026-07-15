和碩處分蘇州廠部分土地 預計處分利益逾6億

東元（1504）搶攻日本低空經濟與機器人商機，日本子公司TECO Japan（TEJ）於15日至17日參展在東京舉辦的「日本臺灣形象展」，聚焦展示機器人關節模組、電動載具動力系統及高酬載商用無人機動力系統等創新產品，展現由核心馬達技術延伸至智慧動力整合應用的研發實力，積極開拓日本智慧製造與電動載具市場。

2026-07-15 15:34